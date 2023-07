Bolkestein, respinti 47 ricorsi dei balneari

di Lorena Cellini

Bolkestein e concessioni demaniali in scadenza, il Tar ha respinto un blocco di ricorsi – 47 le sentenze pubblicate il 10 luglio – presentati da esercenti balneari della costa maceratese (Civitanova, Porto Potenza e Porto Recanati), rappresentati dagli avvocati Vincenzo Cannizzaro, Giuseppe Micucci e Simone Ventura, contro i rispettivi Comuni di residenza, Regione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia del Demanio e Ministero delle Infrastrutture per accertare il perdurare dell’efficacia delle loro concessioni fino alla naturale scadenza, fissata al 31 dicembre 2033, e per la condanna al pagamento di un congruo risarcimento dei danni per l’anticipata conclusione della concessione demaniale disposta per legge nazionale. I ricorsi sono stati dichiarati dal Tar inammissibili e le domande di indennizzo respinte. L’iniziativa dei balneari era mirata a scardinare la pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha ribadito la prevalenza della direttiva europea Bolkestein, e quindi la messa all’asta delle licenze demaniali a partire dal primo gennaio del 2024, anche sollevando una questione di legittimità costituzionale. I balneari nel ricorso hanno contestato la legge numero 1182022 per il mercato e la concorrenza, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, dell’efficacia delle concessioni demaniali. Il Tar ha respinto le richieste dei balneari e in merito al risarcimento dei danni la sentenza riconosce che la legge "contiene la delega al Governo per la definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante", e rileva che sono anche previste "clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente". Per i giudici "non si può quindi sostenere che il legislatore nazionale abbia del tutto trascurato la posizione e le aspettative del concessionario uscente. Va poi osservato che il danno prospettato dalla ricorrente al momento è puramente ipotetico, poiché essa potrebbe anche risultare aggiudicataria della gara che dovrà essere bandita". A questo punto è chiaro che, a pochi mesi dalle scadenze delle concessioni, il destino dei balneari non passa dai tribunali ma da soluzioni dettate dalla politica, con decisioni che spettano al governo nazionale.