Bolle di sapone al Lauro Rossi

Domani alle 17, al teatro Lauro Rossi di Macerata, appuntamento per tutta la famiglia con Michele Cafaggi in "Ouverture des saponettes". "Un concerto per bolle di sapone, direttore senza orchestra, musicista senza strumenti, cantante senza fiato – spiegano gli organizzatori –. Un concerto anomalo, per pensieri fragili, leggeri, silenziosi, come bolle di sapone. Un eccentrico direttore d’orchestra conduce il pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un "concerto" dove l’imprevisto è sempre in agguato. Un racconto senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, uno spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età". Lo spettacolo attualmente conta più di mille repliche, è stato rappresentato in festival internazionali. Regia di Davide Fossati. Info 0733.230735, 071.2072439 e circuito vivaticket.