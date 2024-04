Bolletta pazza, arriva un conto da 12mila euro

Macerata, 7 aprile 2024 – Un conto record di 12mila euro, per sei fatture di luce e gas da una società di cui non sapeva nulla. È la sgradevolissima sorpresa vissuta da Ombretta Martorelli, che abita con la figlia in contrada Castelrotto a Ripe San Ginesio.

"Questa (ieri, ndr) mattina – racconta la donna – ho ricevuto una mail che risulta intestata a una società di luce e gas di Verona la richiesta di pagare due bollette, emesse il 18 e 19 marzo scorsi, per 10.200 euro. Nella mail però si riepilogano anche fatture precedenti, che sarebbero state emesse a gennaio e a marzo, per un totale di 12.362 euro. Ma io di questa società non so nulla, e anche ammesso che avessero fatto un cambio di gestore, non riesco a capire come possa aver fatto consumi di quel tipo".

Stando alla comunicazione ricevuta dalla donna, la società avrebbe emesso le prime due fatture il 15 e 17 gennaio, per 222 e 771 euro; poi altre due il 14 e 15 febbraio, per 805 e 349 euro; e infine le due di marzo, per 7.457 euro relative ai consumi di gas, e 2.755 per i consumi di energia elettrica.

La società, nel chiederle il saldo delle ultime due, le ricorda anche le precedenti ancora in sospeso. "Ma per forza sono in sospeso, io non ne sapevo niente – protesta Martorelli –. Ricevo, come tutti, continue telefonate di gestori che propongono di passare alla loro società, che offrono tariffe vantaggiose. Ma io non ho mai detto di sì a nessuno, al massimo posso aver detto “ci penserò” per non essere scortese. Ma più di questo non ho fatto. Come è possibile che all’improvviso mi ritrovi con un’altra società, senza saperne niente. E comunque, come possiamo io e mia figlia aver consumato così tanto? Non avevamo mai ricevuto bollette così elevate, sono moltissimo superiori ai nostri livelli soliti". Martorelli ha già contattato un avvocato per segnalare l’accaduto e chiedere aiuto, per evitare di ritrovarsi costretta a un esborso pesantissimo e al momento ingiustificato. La richiesta ricevuta da Martorelli, peraltro, non sembra essere un caso isolato: in tanti, anche nel Maceratese, negli ultimi tempi hanno segnalato episodi simili alle associazioni dei consumatori.