"Bolletta da 500 euro senza usare il gas"

di Lorena Cellini

Anche questa settimana è iniziata come la scorsa: con l’assalto agli sportelli della Estra Energie in via Cecchetti. Circa 150 persone lunedì e pure ieri si viaggiava su queste cifre con gli operatori che devono fare da parafulmine alla rabbia di chi ha ricevuto bollette del metano choc: molte sopra i mille euro, comunque tre volte superiori agli importi addebitati nello stesso periodo un anno fa. L’emergenza energetica e il conseguente aumento del costo del gas hanno avuto il loro impatto sulle fatture, con il risultato che la gran parte degli utenti ha scoperto di aver pagato il metano 2.7 euro al metro cubo a fine 2022, quasi cinque volte tanto rispetto a qualche mese prima. Ma, sul banco degli imputati c’è soprattutto la scelta della società che gestisce il servizio di caricare le bollette in scadenza a dicembre 2022 con i consumi presunti che, in molti casi, sono stati sovrastimati rispetti a quanto effettivamente registrato dai contatori. E questo è capitato a quei civitanovesi, la maggioranza, che non hanno fatto la lettura dei consumi effettivi comunicandola per tempo alla Estra attraverso telefono o app.

Tante le storie che corrono sui social da giorni e che fotografano l’indignazione dei clienti di Estra. Come quella di I. Z che racconta di "aver pagato 0.36 centesimi al metro cubo fino a fine ottobre 2022, e poi dal primo novembre al 31 dicembre mi sono trovata a pagare 2.62 al metro cubo". Il salasso del metano colpisce anche chi i termosifoni non li ha accesi. E’ il caso di C. A. che scrive di "aver ricevuto una bolletta da 400 euro relativa a due mesi in cui la casa non era neanche abitata". Lo stesso problema di G. A. che riferisce "di una fattura da 523 euro per i mesi di novembre e dicembre in cui ho avuto il gas chiuso per lavori e non c’ero nemmeno nell’appartamento anzi, non ero nemmeno a Civitanova. Non ho più parole".

Da qui le code agli sportelli della Estra per avere spiegazioni. Come comunicato dalla società Estra, se la differenza tra la stima dei metri cubi consumati supera gli 80 rispetto a quella reale si può chiedere l’annullamento della fattura e la sua riemissione.