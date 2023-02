Nessun mea culpa da parte di Estra Energie, la società che gestisce il metano in città, che ha rivendicato la propria correttezza nella vicenda delle bollette choc del gas con cui stanno facendo i conti tante famiglie civitanovesi. La settimana è trascorsa al ritmo di circa duecento persone al giorno in fila davanti agli sportelli della Estra e anche la prossima, nella sede degli uffici di via Cecchetti, si aspettano flussi importanti di civitanovesi arrabbiati che, fatture in mano, vanno a chiedere spiegazioni per capire l’origine delle stangate delle ultime bollette, molte delle quali sopra i mille euro e fino a 1.500. Cifre record, maturate perché il gestore del servizio ha addebitato i consumi fino al dicembre 2022, applicando agli utenti – la maggioranza – che non avevano effettuato l’autolettura per pagare il gas effettivamente bruciato, il metodo dei consumi presunti. Il problema però, riscontrato in diversi casi, è stato che i metri cubi presunti si discostano parecchio dallo storico, ovvero dalle cifre del dicembre 2021. Sul criterio adottato da Estra per caricare quelle quantità c’è chi vuole vederci chiaro e si è rivolto alle associazioni di tutela ai consumatori portando le fatture, mentre altri hanno reagito bloccando la domiciliazione bancaria per evitare il prelievo della somma in bolletta. Il problema è particolarmente grave: i clienti possono contare solo su una dilazione in due rate del pagamento, anche se Estra ha annunciato che sta studiando la possibilità di spacchettare in più rate gli importi.