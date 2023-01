"Bollette del gas all’ultimo minuto, ormai impossibile l’autolettura"

Il consigliere di minoranza, ex assessore ai Servizi sociali, Francesco Pio Colosi, in rappresentanza del gruppo Fratelli d’Italia, evidenzia i problemi segnalati da alcuni cittadini sulle bollette del gas. E propone alcuni suggerimenti alla società coinvolta. "In questi giorni è stata recapitata la bolletta Estra Prometeo riguardo il consumo del gas – spiega Colosi -. Come Fd’I Tolentino contestiamo: che la bolletta sia arrivata, come alcuni cittadini denunciano, il giorno 5 gennaio, o addirittura il giorno ultimo per il pagamento della stessa, il 9 gennaio, per altro in concomitanza con il pagamento della bolletta dell’energia elettrica. Poi contestiamo il fatto che l’operatore, per questa bolletta, abbia fatto riferimento al consumo presunto al 30 novembre quando nell’autolettura, per tutti coloro che l’hanno effettuata tra il 27 e 30 dicembre scorsi, in moltissimi casi a quella data il consumo reale era inferiore. Inoltre, nella bolletta con pagamento previsto per 9 gennaio, pervenuta come già detto il 5 o addirittura il 9, si chiedeva di effettuare l’autolettura entro il 30 dicembre. E ad un utente che aveva una bolletta "importante" è stata data la possibilità di rateizzarla in sole due rate. Considerati questi disservizi, che provocano disagi agli utenti, si chiede una soluzione repentina. La società dovrebbe attivarsi per far pervenire la bolletta del gas con almeno 10 giorni di anticipo rispetto al pagamento; dovrebbe distanziare il pagamento di gas ed energia elettrica con un giusto lasso di tempo; provvedere a scrivere in bolletta e registrare i consumi di autolettura del gas negli ultimi giorni del mese (finché le bollette saranno mensili). Infine, visto che si va incontro al periodo più freddo e quindi ad un maggior consumo di gas, si chiede di concordare per imprese e privati (per chi lo desidera) una rateizzazione non circoscritta a due sole rate, ma in base alle possibilità del richiedente – conclude -. Ci sembra un atto opportuno in questo, speriamo breve, periodo di prezzi alle stelle".

Lucia Gentili