Bollette del metano choc, esplode la rabbia

di Lorena Cellini

Bollette del metano choc stanno arrivando ai civitanovesi e ieri mattina, in via Cecchetti, decine di persone in coda – tra questi molti anziani preoccupati – davanti agli sportelli della società che gestisce servizio del gas, la Estra, e non pochi alla fine hanno rinunciato a parlare con gli operatori per il protrarsi dei tempi di attesa. Il caso esplode quando iniziano a girare sui social le foto delle fatture con cifre rilevanti: 1.288 euro; 1.284 euro; 1.169 euro; 1.259 euro. Qualcuno ha toccato quota 1.500 euro. Poi ci sono quelli più ‘fortunati’ che si sono attestati sugli 800900 euro. "Ma non vivo a Buckingham Palace" è stato uno dei commenti che ha infiammato la conversazione sul web. A determinare gli aumenti ha contributo l’emergenza energetica, con il rincaro dei costi della materia prima, ma lo zampino ce l’ha messo anche il metodo di calcolo dei consumi, fatto mediante la lettura presunta, che non fotografa i consumi effettivi, ma quelli stimati. Il risultato sono maxi cifre in bolletta e la risposta degli utenti ieri è stata affollare gli uffici della Estra e poi recarsi subito in banca per revocare la domiciliazione, ovvero l’addebito automatico in conto corrente degli importi delle bollette. Lo hanno fatto in tanti, un modo per difendere il gruzzolo risparmiato perché fatture di queste cifre erodono un intero stipendio mensile e costringono le famiglie a intaccare i risparmi. La prima a lanciare l’allarme della stangata del metano è stata Maria Rosa Berdini che sulla sua pagina Facebook ha postato la bolletta ricevuta: 1.288 euro per quattro mesi, da settembre a dicembre. "Mi è preso un colpo – dice – e consideriamo che fino a fine novembre non ho acceso i termosifoni". Da lì una valanga di commenti e altre foto di bollette, una mazzata per quelle famiglie economicamente più deboli. Per difendersi bisognerebbe procedere con l’autolettura dei contatori che va comunicata tramite telefono, internet o app, modalità che non tutti maneggiano agevolmente, specie gli anziani. Difficoltà che ieri sono infatti emerse agli sportelli e con gli operatori in molti hanno provato a sondare la possibilità di rateizzare le cifre, per scoprire che in ogni caso le rate non possono essere meno di due, quindi resterebbe rilevante l’esborso per utenti che hanno superato i mille euro di bolletta. E considerando che al metano si aggiungono i salassi delle fatture dell’energia elettrica la dimensione del disagio che attraversa tutti i ceti sociali è palpabile.