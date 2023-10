Bollette, pasti e tasse universitarie: "Alla Caritas chiedono di tutto"

"Le richieste di aiuto sono sempre di più e non si tratta semplicemente di sfamare qualcuno. Ci si rivolge a noi per le bollette, per gli affitti, persino per le tasse universitarie oppure per problemi medici e burocratici", dicono alla Caritas diocesana di via Parini, dove giornalmente si siedono ai tavoli della mensa dalle quaranta alle cinquanta persone. Tredici sono ospiti nel dormitorio e cinquecento i nuclei familiari supportati con i pacchi alimentari. "Impossibile dare tutto a tutti. Alla sera, se non sei riuscito ad accontentare qualcuno, vai a casa con un nodo alla gola. Ma la prima cosa è l’ascolto. Ogni martedì facciamo un incontro con gli ospiti; si parla, si capiscono i problemi", spiega Domenico, un volontario che è anche un nostro ex collega. Intanto, si fa l’ora di cena e dalla cucina ecco uscire grandi vassoi colmi di frittura di pesce. I commensali si danno da fare per allestire i tavoli, uno di loro ci viene incontro per scambiare due parole.

"Con una pensione sociale di cinquecento euro come rimedi un affitto? A breve troverò una sistemazione unendo le forze con la mia compagna, ma se dovessi vivere in un altro posto sceglierei solo questo – assicura –: qui ho trovato una famiglia e poi c’è anche una bella convivenza con gli stranieri. La politica e la società si disinteressano di tutto ciò, ma qui no, ci sono persone fantastiche". Uno dei tanti nodi in una città a prova di turismo è l’emergenza abitativa: "gli affitti sono altissimi, ci sono speculazione e difficoltà a trovare le case" afferma annunciando un convegno sul tema, Marco Malaccari, il responsabile della ‘Casa di carità don Lino Ramini’, dove il caro vita, la guerra e la pandemia hanno fatto sì che "le richieste aumentassero, anche da parte del ceto medio, e le diminuzioni diminuissero". Per questo anche i volontari hanno elargito un contributo volontario per acquistare l’olio.

"A settantaquattro anni sono il più anziano qui – sorride Stefano, che parla con accento milanese – . In passato sono stato ospitato in altre strutture, ma mai mi sono trovato così bene. Mi hanno aiutato anche con sanità e burocrazia" . E così si spende anche lui nel dare una mano. "A differenza di altri posti – illustra Mario, un altro dei militi – , gli ospiti possono stare tutta la giornata in questo posto. Per questo, molti si rendono operativi". Delle cinquecento famiglie assistite con i pacchi alimentari, cento sono ucraine, scappate dalla guerra. "guardando ad aprile del 2022 – aggiunge Marco Malaccari – gli ucraini sono diminuiti, ma rispetto ad alcuni mesi fa sono di più. Un signore, ad esempio, aveva trovato casa e lavoro a Civitanova, ma alla fine è tornato nella propria città. Tuttavia ne sono arrivati altri di zone differenti, in cui la controffensiva non ha funzionato". Nel 2022, in via Parini, sono stati consegnati quattromilaseicento pacchi alimentari, oltre ai trecento al mese di frutta a verdura. Ad occuparsi di ortofrutta è Nazzareno: "Ogni mercoledì e sabato – chiarisce – una squadra di volontari fa il giro dei vari supermercati cittadini, che siamo riusciti a coinvolgere con un’opera di sensibilizzazione. Poi, inizia la distribuzione: abbiamo un elenco di famiglie, riusciamo a consegnare dai venti ai trenta pacchi al giorno. In ognuno mettiamo anche pane e brioches".

A fronte di tanti bisogni, numerose sono anche le risposte, come lo sportello sanitario e i progetti di lavoro e reinserimento sociale, che cura Beatrice Ciavarella, ventisette anni, collaboratrice Caritas. Stila un lungo catalogo di alternative alla strada: "L’inserimento lavorativo, il fondo lavoro, la chat lavoro, l’aiuto per le badanti e i laboratori di giustizia ripartiva".