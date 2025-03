Bollette pesanti, la crescita è tra il 5 e il 7%

Guadagni ridotti e più tasse da pagare, specie quelle di gas e luce. Le bollette arrivate nelle Marche tra fine 2024 e i primi mesi del 2025 dicono proprio questo, e la tendenza pare destinata a mantenersi stabile fino al termine dell’anno. Così la pensa il direttore regionale di Confcommercio, Massimiliano Polacco. "La media delle ultime bollette di gas e luce parlano di un aumento del 5-7% rispetto a quelle passate –. dice –. Un dato preoccupate che non ci aspettavamo dopo quando successo nel 2022. Specie con il calo sui costi e sulle materie prime che era stato vissuto in precedenza".

Secondo i dati di Terna (la Rete elettrica nazionale) e Arera (l’Autorità statale di regolazione per energia reti e ambiente), ripresi da Cna Marche a metà gennaio, nel 2024 il costo delle bollette di luce e gas per le imprese è stato di 1,6 miliardi di euro, ma i rincari energetici potrebbero portare a un costo di 2 miliardi di euro entro fine 2025, con un aumento di circa il 20%. In particolare, la bolletta della luce è costata nel 2024 alle imprese marchigiane 1,2 milioni, che potrebbero diventare 1,4 nel 2025. Le forniture di gas poco meno di 400 milioni nel 2024, ma con i prezzi attuali di quest’anno si arriverà facilmente a sforare il tetto dei 500 milioni.

Secondo la stima della società di consulenza bolognese Nomisma energia, invece, la bolletta energetica nel 2025 sarà di 200-300 euro per una famiglia media, mentre per un’impresa della stessa dimensione l’aumento potrebbe arrivare fino a 30 mila euro".

Complice un conflitto in Ucraina che Polacco definisce "scellerato" e che "sta mettendo in forte crisi aziende e cittadini – aggiunge –. Il rischio è di rivivere momenti negativi come quello post-scoppio della guerra, quando l’economia si è bloccata e gli investimenti rallentati". Colpa di "una mancata politica energetica negli ultimi 20 anni - aggiunge Polacco - che mettesse in salvo il nostro Paese. L’Italia non ha preso provvedimenti come altri Stati tipo la Francia, con le sue politiche importanti sul nucleare, e questo ha portato a una situazione di decisa crisi. La politica governativa è quella di diventare autosufficienti nei confronti della Russia, e per questo si è scelto altri mercati con costi completamente diversi, sbagliando".

La speranza è "di ideare un piano energetico adeguato per un Paese che voglia stare con forza nel G7 - dice ancora - di fare attività imprenditoriali, perché così siamo sempre merce di qualsiasi guerra o situazione drammatica". Mentre in regione, la crescita delle bollette del 5-7% "mette in grave difficoltà aziende ed esercenti – conclude – diversi di loro mi hanno manifestato tutta la loro preoccupazione. Proprio in queste settimane stiamo valutando le tariffe per il periodo estivo, vogliamo capire se questa vampata è permanente o durerà soltanto per i primi mesi del 2025. Il timore però è che rimarrà stabile per tutto l’anno, con ulteriori aumenti dopo l’estate".