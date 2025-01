Bollette salate, denunciata coppia di 60enni per furto di energia elettrica

Macerata, 23 gennaio 2025 – Denunciata una coppia di sessantenni maceratesi per furto di energia elettrica. Il personale della Polizia di Stato di Macerata ha segnalato alla locale Procura due persone per l’ipotesi di reato, in concorso, di furto di energia elettrica. Questo sarebbe stato commesso a Macerata.

A seguito della denuncia/querela presentata dalla vittima, che aveva accertato dei rilevanti aumenti nel costo delle bollette di energia elettrica in un periodo temporale di un anno e dai successivi accertamenti, è emerso infatti un allaccio abusivo alla rete della querelante, che alimentava la fornitura di energia elettrica ai locali in uso ai due indagati, un uomo e una donna rispettivamente di 62 e 60 anni, entrambi maceratesi.

La Polizia di Macerata ha segnalato i due sessantenni alla Procura

Il malcapitato si è ritrovato a pagare bollette molto salate, che continuavano a crescere e non riusciva a spiegarsi il motivo. Poi l’amara scoperta: l’allaccio abusivo alla sua rete.