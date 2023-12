Bollette, sos truffe. Il monito della Cna

Si avvicina il passaggio obbligato al mercato libero dell’energia e si intensificano le truffe ai danni di cittadini e imprese. "Ognuno di noi sta ricevendo decine di chiamate da finti call center, altrettante mail e qualche volta si aggirano nelle nostre città anche agenti imbroglioni pronti a tutto – dice Maurizio Tritarelli, presidente di Cna Macerata –. Purtroppo molti tentativi di truffa vanno a buon fine. Riceviamo chiamate dai nostri associati che ci chiedono conferma sulla bontà dei contratti sottoscritti; spesso ricevono direttamente bollette altissime senza aver nessun contratto in mano. Una situazione intollerabile. Organizzeremo incontri nelle nostre sedi per mettere in guardia le persone contro le truffe più praticate e per aiutare a capire i dati più importanti riportati nelle bollette. Saremo a breve in grado di offrire ai nostri associati, imprese, pensionati e cittadini, una speciale convenzione per gas ed energia elettrica agevolata e sicura".