Bollette: stangata di 1.200 euro a famiglia

di Franco Veroli

A parità di consumi, tra luce e gas, nel 2022 i marchigiani con contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno pagato, mediamente, 2.829 euro a famiglia, 1.242 in più rispetto ai 1.587 euro del 2021. In particolare, per la bolletta elettrica hanno speso 1.366 euro, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e per il gas 1.463 euro, vale a dire il 57% in più. E’ quanto emerge da un’indagine di Facile.it che evidenzia, tra l’altro, come le temperature miti che hanno accompagnato i mesi di novembre, dicembre e gennaio, hanno sì contenuto i consumi, ma questo non è bastato ad evitare bollette molto salate, visto che i prezzi dell’energia sono stati ben più alti rispetto ad un anno prima. Analizzando i dati su base provinciale, per quel che riguarda l’energia elettrica la provincia in cui si è speso di più è quella di Fermo: il consumo medio a famiglia rilevato nel 2022 è stato pari a 2.988 Kilowattora (kWh) che, considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde ad un costo di 1.456 euro. Seguono Pesaro e Urbino (2.868 1.397 euro), Macerata (2.822 kWh, 1.375 euro) e Ancona (2.751 kWh, 1.340 euro). Quella di Ascoli è la provincia che, nel 2022, ha fatto registrare i consumi più bassi della regione (2.655 kWh) e, quindi, anche la bolletta più leggera (1.294 euro). Sul fronte del gas, invece, la provincia più cara delle Marche è stata quella di Pesaro Urbino, dove il consumo medio a famiglia è stato di 1.257 smc (standard metro cubo) per un importo complessivo di 1.608 euro, seguita da Fermo, in cui il consumo è stato di 1.163 smc, per un costo di 1.487 euro. Valori inferiori alla media regionale per Ancona, con 1.101 smc e un costo di 1.408 euro, e Macerata, con 1.089 smc e 1.393 euro. (1.393 euro, 1.089 smc). Anche in questo caso il dato migliore è quello di Ascoli: consumo medio a famiglia 1.009 smc, per un costo di 1.294 euro. Al di là delle differenze, il dato comune è la vera e propria ’stangata’ che si è abbattuta sui bilanci familiari. "I segnali di inizio anno, che hanno visto un forte calo del prezzo del gas fanno ben sperare - spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it -. Ma non bisogna abbassare la guardia. E’ bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato".