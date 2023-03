Bollino rosa per Ginecologia e Ostetricia "Percorsi oncologici a misura di donna"

Alta specializzazione, multidisciplinarietà della presa in carico e capacità di offrire un’assistenza ‘umana’ e personalizzata alle donne. Questi i fattori in base ai quali l’ospedale di Macerata, nello specifico della Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta da Mauro Pelagalli, è stato inserito nella mappatura nazionale dei presidi specializzati nei tumori dell’ovaio e dell’endometrio. Un riconoscimento prestigioso da parte della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, assegnato ieri a Roma. "Questo riconoscimento – afferma Pelagalli – arriva dopo cinque anni in cui abbiamo costruito per le donne un percorso oncologico di altissima qualità chirurgica e medica, allo scopo di creare nelle Marche un Centro all’altezza dei network sanitari più importanti in questo ambito, offrendo una valida alternativa ai cosiddetti viaggi della speranza. Dopo i primi due anni, alla luce dei risultati ottenuti, la Regione ha attribuito alla nostra Unità di Ginecologia il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale regionale (Pdta) del tumore dell’ovaio. A due anni dall’attribuzione del Pdta, il riconoscimento della Fondazione Onda certifica la qualità terapeutica, intesa come chirurgia di altissimo livello e terapia medica oncologica, ma soprattutto testimonia il cuore del progetto che avevo sognato: l’umanizzazione del percorso che le pazienti si trovano ad affrontare". "Se consideriamo che all’iniziativa hanno aderito 130 ospedali italiani e solo 40 sono stati individuati a misura di donna, dopo che un apposito Advisory Board ha validato candidature e risultati – commenta Antonio Draisci, commissario straordinario dell’Ast di Macerata –, l’assegnazione dell’ambìto attestato alla nostra Unità di Ginecologia e Ostetricia e al suo direttore ci rende orgogliosi, e testimonia l’elevata competenza professionale dei nostri sanitari. Siamo capaci di primeggiare in Italia per l’offerta di servizi erogata". "Il nostro obiettivo è prenderci cura delle donne che incontrano una patologia oncologica, e dare risposte terapeutiche che consentano di superare o convivere con la malattia", afferma Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità. "I tumori all’ovaio e all’endometrio hanno un impatto psicologico importante, ma non sono sentenze senza appello. Per questo ringrazio il dottor Pelagalli e la sua équipe: la loro bravura e umanità hanno ottenuto un importante risultato a livello nazionale".

Franco Veroli