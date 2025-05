Bomba carta e minacce alla polizia allo stadio. Scatta il Daspo per due tifosi della Civitanovese

Bomba carta sugli spalti e minacce alla polizia durante i disordini del secondo tempo, nel match Civitanovese – Termoli: scatta il Daspo per due giovani tifosi rossoblù. Lunedì gli agenti del commissariato di polizia di Civitanova, al termine delle indagini svolte con il supporto tecnico della polizia scientifica e una attenta analisi delle immagini registrate, hanno notificato il provvedimento del questore di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, il Daspo, a due giovani supporter della Civitanovese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due si sarebbero resi responsabili dell’accensione di una bomba carta sugli spalti durante l’incontro Civitanovese - Termoli, che si era svolto lo scorso 6 aprile ed era terminato con il risultato di 2-2. Uno dei due ragazzi, inoltre, avrebbe preso parte ai disordini avvenuti nel secondo tempo, rivolgendo agli agenti di polizia in servizio minacce e intimidazioni. Per questi fatti i due tifosi non potranno accedere negli stadi dove si svolgeranno gli incontri di calcio: uno per cinque anni e l’altro per un anno. Il primo Daspo prevede anche l’obbligo di firma al commissariato di polizia per due anni.

c. m.