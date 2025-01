Bomba carta, le finestre vanno in frantumi

Un’altra bomba carta è stata accesa vicino a un’abitazione del lungomare, rimasta danneggiata e con i vetri rotti a seguito dell’esplosione. E un petardo è stato lanciato su un pino di corso Matteotti, che ha preso fuoco. Entrambi gli episodi sono successi durante i festeggiamenti per l’ultimo giorno dell’anno a Porto Recanati.

I primi problemi sono sorti verso le 21.30. A quell’ora ignoti hanno posizionato una bomba carta appena fuori da una casa che si trova sul lungomare Lepanto, per poi darle fuoco. Il risultato è stata una grossa esplosione che ha rotto i vetri di una finestra. Il fatto ha creato non poco allarme, visto che diversi portorecanatesi stavano passeggiando da quelle parti. E i residenti si sono trovati con la finestra in pezzi in piena notte.

Ad arrivare sul posto una pattuglia dei carabinieri della caserma di Porto Recanati, che ha preso nota di quanto era avvenuto.

Una ventina di minuti dopo, qualcuno ha pensato bene di accendere un petardo e lanciarlo sulla chioma di un pino, all’ingresso sud di corso Matteotti. In un attimo l’arbusto ha preso fuoco e pure qui diversi cittadini hanno assistito alla scena, chiamando i vigili del fuoco di Civitanova. I pompieri sono giunti con tre mezzi e, dopo aver spento il rogo, hanno proceduto con la messa in sicurezza tagliando parte della chioma.

Però la situazione preoccupa e non poco, dato che domenica tre extracomunitari avevano acceso una bomba carta in via Medi, davanti alla scuola. E nello stesso giorno qualcuno ne aveva fatte esplodere altre due: una sul lungomare Lepanto e un’altra in piazza Kronberg. Invece altri residenti si sono detti arrabbiati perché il Comune non ha emesso nessuna ordinanza per vietare l’accensione di petardi e botti durante l’ultimo dell’anno, quando negli anni passati era in vigore tale restrizione.

Giorgio Giannaccini