Bomba d’acqua a Macerata, strade chiuse e disagi

Macerata, 5 giugno 2023 – Una bomba d’acqua ha colpito Macerata attorno alle 19. Un violento nubifragio è andato avanti per oltre un’ora, provocando danni e causando la chiusura di alcune strade. A Sforzacosta è esondato il fosso Narducci: alcune strade nella frazione sono impraticabili, tanto che è stata bloccata la circolazione. Ma in tutto il territorio comunale sono diverse le arterie viarie bloccate. Il Comune consiglia di “utilizzare l'auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari”. È operativo il Coc e per ogni segnalazione è possibile chiamare il numero unico emergenze 112. Un’auto in panne è stata soccorsa in via Vittime delle Foibe.

C’è grandissima preoccupazione tra gli abitanti di Sforzacosta, molti dei quali sono scesi in strada, con gli ombrelli. "Mai successo prima - raccontano gli abitanti -, una casa è stata sommersa dall'acqua, e anche sei garage" . Al civico 185 di Borgo Sforzacosta è un disastro: "Per fortuna mia mamma era fuori, altrimenti non so come sarebbe andata", dichiara una residente. Qui si versano lacrime, mentre si attende l'arrivo dei vigili del fuoco, impegnati in decine di interventi in tutta la città. Alle 21.40 è arrivato anche il comandante della polizia locale, Danilo Doria. I vigili urbani presidiano la zona, resteranno a controllare se il livello dell'acqua salirà ancora.

Resta fortissima la preoccupazione tra i residenti. "Tanti hanno le macchine anche nuove nei garage - spiega Rosalba Scarabotto, residente, allarmata per la casa della figlia al piano terra a Borgo Sforzacosta -, quando si sono accorti era già troppo tardi, è stata questione di minuti, l'acqua è arrivata anche dentro l'ascensore. È saltata pure la corrente, siamo al buio".

Criticità anche a Casette Verdini, dove l'acqua è arrivata ad alcune villette a schiera. Campi allagati sulla Carrareccia e in contrada Rotacupa a Villa Potenza. Il Comune ha chiesto “ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta che è assolutamente vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani. La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni”.

