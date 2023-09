Bomba d’acqua, si contano i danni: colpita la prima periferia

di Gaia Gennaretti

Allagamenti e fognature sotto pressione. Giornata di lavoro intenso, quella di ieri, per gli operai dell’ufficio manutenzioni di San Severino. Giovedì, dal tardo pomeriggio fino alla serata, si è abbattuta sull’entroterra maceratese e anche su San Severino una violenta bomba d’acqua. E dopo l’ennesimo episodio di acquazzone, si contano i danni e si continuano a pianificare gli interventi. Sono state ore di super lavoro, ieri, per i tecnici e gli operai dell’ufficio Manutenzioni del Comune, che hanno dovuto rispondere a diverse chiamate dei cittadini che si sono ritrovati l’acqua nelle aree abitative o in altri locali. I disagi maggiori si sono registrati in viale Varsavia, alla prima periferia della città. Lungo il tratto di strada, che conduce al rione Settempeda, il sistema fognario messo sotto pressione dalla tanta pioggia caduta in pochissimi minuti non ha retto provocando un allagamento della sede stradale. Tra la stessa via Varsavia e via Crivelli diversi garage nei piani seminterrati sono finiti in parte sommersi. Nella mattinata di ieri, il personale del Comune e dell’Assem hanno effettuato un sopralluogo congiunto e nei prossimi giorni è stata programmata una verifica di tutta la rete fognaria. Garage allagati anche in un condominio di via Orazio Marziario, nella frazione di Taccoli. Strade sott’acqua in un tratto di viale Europa e in via San Michele, di fronte al villaggio terremotati "Campagnano", dove per fortuna non si sono registrati particolari disagi per gli abitanti delle Sae. Infine si segnalano alberi caduti sulla strada comunale dei Granali e in località Caruccio. Un avvenimento che si è registrato a un anno esatto dall’alluvione che colpì diverse zone delle Marche.