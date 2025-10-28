Bombe carta allo stadio per il derby. Danni alla nuova pista e in tribuna

Il derby con l’Ancona ha lasciato in eredità dei danni al rinnovato stadio Helvia Recina di Macerata, soprattutto alla pista di atletica (recentemente rinnovata), dove si è aperto uno piccolo squarcio a causa dell’esplosione di una bomba carta. Nel settore dei tifosi dell’Ancona, invece è stato staccato un seggiolino di quelli messi poche settimane fa. "Ci è stato comunicato – conferma l’assessore Andrea Marchiori – che si sono verificati danneggiamenti localizzati nella pista di atletica, in prossimità della curva dei tifosi della Maceratese, provocati dallo scoppio di petardi e il danneggiamento di un seggiolino nel settore dei tifosi dell’Ancona il quale, sempre per lo scoppio di un petardo, si è divelto ed alcuni pezzi sono finiti addirittura sul tetto del nuovo spogliatoio". L’assessore fa due considerazioni. "Queste situazioni – spiega– generano pericolo per gli autori del gesto e per le persone vicine, poi non si può danneggiare l’impianto sportivo, con conseguenti costi di ripristino. Il gesto sconsiderato di uno spettatore non può rovinare una festa dello sport come è stata, al di là del risultato sportivo. È sciocco introdurre materiale pericoloso nello stadio, mettere in pericolo l’incolumità delle persone, rischiare provvedimenti inibitori e rovinare l’impianto che per un tifoso è la seconda casa". E adesso? "Verranno fatti gli opportuni accertamenti sull’entità del danno e poi riparato, ma l’auspicio – conclude Marchiori – è che tutti abbiano compreso che non vale la pena agire così e vanificare quanto di bello ogni domenica i tifosi realizzano sugli spalti". Costantino Gobbi, presidente dell’Atletica Avis Macerata, è dispiaciuto. "Questa pista ci darà enormi soddisfazioni, oltretutto – dice – è stato risolto anche il problema che portava al cedimento nella parte di fronte alla curva biancorossa". Ma cosa fare? Quali sono i provvedimenti per evitare simili casi? "Ho suggerito – dice il maceratese Fabio Romagnoli, presidente della Fidal Marche – di stendere dei teli ignifughi e metterci steward o vigili del fuoco per evitare danni che hanno costi elevati. Questa volta i tecnici devono tornare per gli ultimi aggiustamenti e sistemeranno anche quel danno, ma in futuro eventuali interventi avranno un costo elevato".