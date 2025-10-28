Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Macerata
Bombe carta allo stadio per il derby. Danni alla nuova pista e in tribuna
28 ott 2025
LORENZO MONACHESI
Cronaca
Bombe carta allo stadio per il derby. Danni alla nuova pista e in tribuna

Squarcio su una corsia dell’atletica e seggiolino divelto durante la gara della Maceratese: era stato tutto appena rifatto

Un seggiolino distrutto dall’esplosione di un petardo nel settore dell’Ancona: la nuova tribuna era stata inaugurata poche settimane fa

Il derby con l’Ancona ha lasciato in eredità dei danni al rinnovato stadio Helvia Recina di Macerata, soprattutto alla pista di atletica (recentemente rinnovata), dove si è aperto uno piccolo squarcio a causa dell’esplosione di una bomba carta. Nel settore dei tifosi dell’Ancona, invece è stato staccato un seggiolino di quelli messi poche settimane fa. "Ci è stato comunicato – conferma l’assessore Andrea Marchiori – che si sono verificati danneggiamenti localizzati nella pista di atletica, in prossimità della curva dei tifosi della Maceratese, provocati dallo scoppio di petardi e il danneggiamento di un seggiolino nel settore dei tifosi dell’Ancona il quale, sempre per lo scoppio di un petardo, si è divelto ed alcuni pezzi sono finiti addirittura sul tetto del nuovo spogliatoio". L’assessore fa due considerazioni. "Queste situazioni – spiega– generano pericolo per gli autori del gesto e per le persone vicine, poi non si può danneggiare l’impianto sportivo, con conseguenti costi di ripristino. Il gesto sconsiderato di uno spettatore non può rovinare una festa dello sport come è stata, al di là del risultato sportivo. È sciocco introdurre materiale pericoloso nello stadio, mettere in pericolo l’incolumità delle persone, rischiare provvedimenti inibitori e rovinare l’impianto che per un tifoso è la seconda casa". E adesso? "Verranno fatti gli opportuni accertamenti sull’entità del danno e poi riparato, ma l’auspicio – conclude Marchiori – è che tutti abbiano compreso che non vale la pena agire così e vanificare quanto di bello ogni domenica i tifosi realizzano sugli spalti". Costantino Gobbi, presidente dell’Atletica Avis Macerata, è dispiaciuto. "Questa pista ci darà enormi soddisfazioni, oltretutto – dice – è stato risolto anche il problema che portava al cedimento nella parte di fronte alla curva biancorossa". Ma cosa fare? Quali sono i provvedimenti per evitare simili casi? "Ho suggerito – dice il maceratese Fabio Romagnoli, presidente della Fidal Marche – di stendere dei teli ignifughi e metterci steward o vigili del fuoco per evitare danni che hanno costi elevati. Questa volta i tecnici devono tornare per gli ultimi aggiustamenti e sistemeranno anche quel danno, ma in futuro eventuali interventi avranno un costo elevato".

© Riproduzione riservata

