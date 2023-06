Bombe d’acqua e aree critiche Primi interventi costati 300mila euro

di Franco Veroli

L’ultimo decreto del presidente della Provincia, in ordine di tempo, è del 13 giugno, per un importo di oltre 37mila euro, e segue quello del 5 giugno, per un importo di quasi 268mila euro. Si tratta dell’approvazione di alcuni degli atti relativi alle somme impegnate per i lavori di somma urgenza volti a ripristinare la viabilità e la sicurezza, dopo le "bombe d’acqua" del 16 e 17 maggio e del 5, 7 e 8 giugno. Oltre 300mila euro nell’arco di 20 giorni, peraltro su una stima complessiva di 885mila (solo per lavori di somma urgenza) su un totale di danni che va oltre i 7 milioni. Una cifra che dovrà necessariamente essere rivista al rialzo dopo gli altri eventi metereologici di eccezionale intensità che in questi ultimi giorni hanno interessato l’entroterra, come Urbisaglia, Matelica e San Ginesio, e che dimostra come i cambiamenti climatici costituiscano sempre di più un rischio che minaccia non solo l’ambiente, ma anche l’economia, oltre che le persone. Sono eventi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità dei residenti, causando l’allagamento e l’isolamento di diverse località e provocando movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati. Una volta erano rari, ormai si verificano con una frequenza sempre maggiore, alternati a periodi di siccità, motivo per cui si impone una gestione del rischio climatico e azioni preventive volte a ridurlo. I dati a disposizione per poter agire non mancano. Uno studio del Consorzio di Bonifica, ad esempio, evidenzia come "nel corso degli ultimi decenni si sia verificato un importante aumento globale di temperatura nell’area del bacino del fiume Potenza". "Nei due periodi indagati questo incremento corrisponde a temperature più alte di circa due gradi per le medie del periodo 1990 -2015, rispetto alle stesse medie degli anni 1961 - 1989". Il Pai (Piano assetto idrogeologico) della Regione, che viene periodicamente aggiornato, ha individuato oltre 50 aree critiche lungo il corso del Chienti (17 delle quali a rischio esondazioni), più di 30 lungo il corso del Potenza (di cui 16 a rischio esondazione) e 11 lungo il corso dell’Asola (di cui 4 a rischio esondazione). Come rilevato in precedenza, in provincia di Macerata sono a rischio idrogeologico elevato o molto elevato 202 chilometri quadrati di territorio (il 7,3% del totale), su cui vivono poco meno di 7mila persone (altri 16.621 residenti vivono in aree a rischio medio) e su cui sorgono 3.048 edifici. Nelle Marche, tra rischio frana (elevato e molto elevato) e pericolosità idraulica, i comuni interessati sono ben 167 su 227. Rileva uno studio della Protezione Civile che l’Italia ha speso un’enorme quantità di soldi negli ultimi decenni per rincorrere i danni provocati da alluvioni, piogge e frane, a fronte di poche risorse spese per la prevenzione. Forse è il caso di invertire l’impostazione.