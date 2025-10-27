Bombe e spari, terrore in A14: assalto con i kalashnikov al portavalori

Porto Recanati (Macerata), 28 ottobre 2025 – Far West sulla A14 per l’assalto a un furgone portavalori (video). Una autocisterna messa di traverso sulla carreggiata (foto), chiodi a tre punte sparsi sull’asfalto, esplosioni, spari a colpi di kalashnikov e poi la fuga nel colpo tentato da una banda di almeno otto uomini. Uno è rimasto ferito nel conflitto a fuoco ed è stato abbandonato dai compari, mentre altri due sono stati catturati più tardi dai carabinieri mentre cercavano di far perdere le tracce, intercettati a Porto Potenza Picena, pochi chilometri distanti dal luogo della rapina. Fallito il blitz sulla A14, al commando non è rimasta che la fuga.

La banda è entrata in azione in A14 per tentare l’assalto al portavalori tra Loreto (Ancona) e Civitanova (Macerata)

Il caos poco prima delle 18 sulla Bologna-Taranto, nel tratto tra Loreto e Civitanova in direzione Pescara. Da Jesi erano partiti, diretti a Civitanova, due furgoni della Mondialpol, uno dei quali di scorta, in avanscoperta. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di banditi si sarebbe mosso usando due furgoni e una Maserati. Avrebbero quindi piazzato il camion di traverso, poi le esplosioni contro il portavalori che ha subito l’attacco sia con armi semiautomatiche che con l’esplosivo, il plastico messo nella parte posteriore. La lamiera è saltata, ma la cassaforte ha retto. Nello scontro a fuoco nessuna delle guardie giurate, così come nessun automobilista, è rimasto ferito. La banda si è allontanata a mani vuote, abbandonando durante la fuga uno dei componenti, Costantino Savino, 56enne pugliese, originario di Cerignola, catturato e portato per le prime cure al pronto soccorso di Civitanova, dove è arrivato con una ferita di arma da fuoco a una gamba, e successivamente trasportato all’ospedale Torrette di Ancona.

Il camion cisterna utilizzato dai rapinatori per bloccare la A14

Per gli altri complici è stata caccia all’uomo per ore. La questura di Macerata che ha immediatamente attivato il piano anti rapina coinvolgendo tutte le forze di polizia. Convogliate sul posto e sul territorio circostante pattuglie della Squadra Mobile di Macerata e del Commissariato di Civitanova, la Polstrada e il nucleo della Scientifica. Vicino al luogo dell’assalto è stato recuperato un fucile kalashnikov, abbandonato dai rapinatori. Ricerche ovunque e in particolare concentrate nell’area intorno al luogo dell’assalto. A Porto Potenza Picena un’auto è andata a fuoco un’ora dopo la tentata rapina e gli inquirenti devono stabilire se si tratta di un veicolo usato dalla banda e poi dato alle fiamme per eliminare le tracce, mentre a ridosso di un accesso pedonale all’autostrada, nella zona del quartiere Spinnaker di Porto Potenza, è stato rintracciato un furgone sequestrato e ispezionato dai carabinieri, anche questo ritenuto un probabile veicolo di cui possono essersi serviti per preparare il colpo gli assalitori, che nella disperata fuga hanno rubato un furgone nel vivaio Green Garden a Porto Potenza dopo aver aggredito uno degli addetti ed è qui, nella zona litoranea tra il vivaio e il Lido Sun Beach, che i carabinieri hanno bloccato due dei malviventi, lo stesso luogo in cui l’ambulanza ha caricato il ferito. I due sono stati portati in caserma.

Soccorsa dal 118 anche una 45enne dell’Anconetano, che era in auto e si è trovata in mezzo alla scorreria. Ha avuto un attacco di panico, ma dopo gli accertamenti medici ha rifiutato il ricovero. Dopo l’assalto, autostrada bloccata per molte ore in entrambe le direzioni con chilometri di code. Sul luogo della tentata rapina al furgone portavalori sono anche intervenute squadre dei vigili del fuoco di Civitanova e il personale della direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.