Bomprezzi: "Un Pd inclusivo"

Chantal Bomprezzi, candidata alla segreteria regionale del Partito democratico contro la sfidante Michela Bellomaria, ieri è stata ospite al bar Ternana in vista delle primarie di domenica. Bomprezzi, consigliera comunale a Senigallia ed ex assessore di Fabrizio Mangialardi, ha illustrato la sua idea di Pd "innovativo, inclusivo, sostenibile". All’incontro presenti alcuni esponenti del Pd locale, tra cui il segretario Lidia Iezzi, e dei circoli vicini. "Non vogliamo la rottamazione – ha detto Bomprezzi –, ma l’unico modo per rialzarci è rinnovare la classe dirigente. Dobbiamo dare un segnale di cambiamento partendo da lavoro e ambiente". A proposito: "A Civitanova si costruiscono strutture a ridosso dei fiumi, in zone esondabili. Per questo dobbiamo porre questo tema al centro del dibattito", è stato il commento della Iezzi.

Francesco Rossetti