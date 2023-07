Bonadonna a Rocksophia CIVITANOVA: "Nel Mondo Musicale Serve una Cordata 'Rosa'"

Le ‘donne nel rock italiano’ é il tema della seconda serata di ‘Rocksophia’, in programma stasera (21.30). Al Varco sul mare, spazio alla filosofa Ilaria Gaspari e alla autrice di Rai Cultura, Claudia Bonadonna.

Bonadonna, come ha iniziato ad interessarsi di critica musicale?

"Sono stata adolescente all’inizio degli anni 90, l’ultimo grande decennio musicale: ho vissuto il grunge, la nascita dell’hip hop italiano, la grande stagione dell’Intelligent Dance Music. Ho sempre pensato che la musica fosse non solo il territorio della libertà, ma anche quello in cui i cambiamenti della società e del costume si manifestano con più evidenza. Raccontare la musica resta la sfida intellettuale più interessante che il nostro tempo possa proporci".

Da Gianna Nannini a Rita Pavone, quella femminile è una componente importante della nostra musica.

"Musicalmente siamo un paese di tradizione melodica, il linguaggio del rock è come una lingua straniera che abbiamo acquisito da grandi: ci resta sempre un po’ estranea. Ma, se nel caso degli uomini l’adesione a questo linguaggio è stata pedissequa, per le donne l’approccio è stato più complesso e quindi più interessante. Figure come quella di Gianna Nannini sono fondamentali per lo sviluppo musicale del nostro paese".

Alcune indagini denunciano un gender gap anche nella musica italiana. Ritiene sia un problema evidente e cosa si potrebbe fare per ridurlo?

"Il gender gap c’è in tutti i settori della società, a maggior ragione in ambito musicale, che è per tradizione un ambiente molto maschile. Discografici e manager sono soprattutto uomini, mentre alle donne spettano soprattutto le professioni di rappresentanza. Esistono vistose eccezioni naturalmente, come la Sugar di Caterina Caselli, ma certo ci sarebbe bisogno di più donne in posizioni apicali. Non vedo altre soluzioni che fare cordata. Certe guerre si vincono solo coi grandi numeri".

