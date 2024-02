Bonarini: "Ancora poca prevenzione"

"Riteniamo che la responsabilità della strage stradale sia da imputare non solo agli utenti che non rispettano le norme, ma anche alle istituzioni che continuano a mantenere in condizioni deficitarie i vari settori della prevenzione". E’ stato questo l’intervento di Piero Bonarini, referente a Potenza Picena dell’Aifvs (Associazione italiana familiari e vittime della strada), durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024, ad Ancona. "L’Aifvs - ha aggiunto Bonarini -, l’Aifvs ha sempre evidenziato che l’amministrazione della giustizia sia sbilanciata a favore dell’imputato. Come associazione, abbiamo proposto nelle Marche l’adozione del protocollo operativo sul prelievo ematico e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime".