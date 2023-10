Bonaventura: dal primo gol a Cingoli alla gloria in Nazionale

La prodezza balistica di Giacomo Bonaventura ha propiziato l’avvìo della vittoria dell’Italia che a Bari ha battuto 4-0 Malta. E’ stata la prima rete segnata in maglia azzurra da Bonaventura, il valente "Jack" centrocampista della Fiorentina ora di nuovo in Nazionale, che calcisticamente è nato a Cingoli: nell’allora San Francesco 93 (da tre anni divenuta Cingolana San Francesco), allenatore Paolo Giattini già dotato centrocampista poi valoroso tecnico. Bonaventura risiedeva a Cingoli con i genitori. Ora 34enne, aveva 6 anni quando esordì nella squadra della San Francesco ’93 partecipante al campionato provinciale Pulcini. Con Giattini tecnico, Bonaventura rimase anche nella stagione successiva. "Durante le due annate – ricorda Giattini – Giacomo in campo svariava da bravo tuttofare: segnava gol a raffica, era evidente che rispetto agli altri aveva, tecnicamente e come carattere, una marcia in più. Le sue potenziali e spiccate doti risaltavano favorendone la crescita che, disciplinato, confermava con prestazioni sempre più che soddisfacenti". Poi Bonaventura, cingolana la mamma, con la famiglia si trasferì a San Severino, proseguendo l’impegno nelle minori della Settempeda. Segnalato da un osservatore dell’Atalanta, il responsabile del vivaio nerazzurro Mino Favini, affermato talent scout, lo volle a Bergamo, aggregandolo alle giovanili da cui Bonaventura ha preso il volo verso la serie A, le Nazionali Under 19 e 20, fino alla massima rappresentativa azzurra. Quando può e per qualche particolare circostanza, Bonaventura torna a San Severino. Perché, allora, non invitarlo a Cingoli, ove ha effettivamente iniziato la sua eccellente carriera? L’assessorato comunale allo Sport e la Cingolana San Francesco (Prima categoria e vivaio) potrebbero quanto meno valutare la proposta. La presenza di Bonaventura, oltreché un avvenimento, sarebbe anche uno stimolante momento di prezioso esempio per i tanti ragazzi della Cingolana San Francesco.

Gianfilippo Centanni