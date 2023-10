Bonaventura torna in Nazionale da San Severino: "Jack sei il nostro orgoglio"

"Oggi il cielo per noi è un po’ più azzurro". Dopo la convocazione in Nazionale del settempedano Giacomo Bonaventura, giocatore della Fiorentina, il sindaco Rosa Piermattei commenta con una battuta la decisione del ct azzurro Luciano Spalletti di far indossare di nuovo la maglia degli Azzurri al centrocampista "Giacomo è legatissimo a San Severino, e per noi che indossi la maglia della Nazionale è davvero un grande orgoglio. Faremo il tifo per lui come sempre. Gli auguro un grande in bocca al lupo a nome di tutti i settempedani" dice il sindaco.