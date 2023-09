Boncompagni nuova comandante della Capitaneria di porto locale

Dopodomani il capitano di corvetta Ylenia Ritucci lascerà il comando dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova dopo 3 anni di apprezzata leadership. Al vertice della Capitaneria di porto la avvicenderà il tenente di vascello Chiara Boncompagni, 17ª comandante (2ª donna) nella storia ormai ultratrentennale del nostro Circomare. La cerimonia del passaggio di consegne è in programma nel piazzale interno della "caserma" a partire dalle 10.30. Alla formula di riconoscimento e agli interventi di rito seguirà il classico vin d’honneur per i convenuti. Oltre alle tante autorità non mancherà l’ammiraglio Donato De Carolis, da circa 2 anni Direttore marittimo delle Marche e, in quanto tale, diretto superiore della Ritucci. E probabilmente ci sarà anche l’ammiraglio (in pensione) Enrico Moretti, primo comandante dal 1992 al 1995 del neonato Circomare. Il tenente di vascello Chiara Boncompagni, 33enne di Marzocca di Senigallia, sarà la seconda marchigiana alla guida di questo Comando. Proviene dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara dove per un paio d’anni ha ricoperto gli incarichi di Capo sezione demanio e contenzioso, patenti nautiche, diporto e naviglio. Nonché di Capo servizio del personale marittimo. E’ in Marina dal 2011, quando entrò nell’Accademia navale per frequentare il corso per ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto. E’ stata a bordo delle navi scuola Vespucci e Palinuro e di alcune motovedette. E’ transitata per Venezia, Livorno, Portoferraio, San Benedetto, Messina (qui ha conseguito l’abilitazione al comando di unità navali della Guardia costiera), di nuovo Livorno e Lampedusa, quale rinforzo operativo nel 2017 all’emergenza dei flussi migratori dal Nordafrica. Ha conseguito la laurea triennale, e quindi magistrale, in Scienze del Governo e dell’Amministrazione del mare all’Università di Pisa. Quanto alla Ritucci, integrerà i ranghi della Guardia costiera di San Benedetto. A causa dei rigidi protocolli anti-Covid adottati durante la pandemia, l’ultimo avvicendamento pubblico al vertice della Capitaneria di porto è ormai datato: risale al 5 luglio 2019, quando Giuliano Gentilini subentrò a Patrizio Piacentini.

Mario Pacetti