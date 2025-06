"Bonifica del Chienti, uno spot elettorale"

La presentazione del piano operativo per la bonifica del basso bacino del Chienti a Civitanova "rischia di essere l’ennesimo spot pubblicitario del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali". Giuliana Venturini (Civitanova Unita) e Paolo Maria Squadroni (Nova Urbs) sono gli esponenti dei comitati che da tempo si battono, anche sul piano penale, per chiedere la bonifica, ma finora solo porte in faccia. Quanto annunciato da Regione e Comune non li convince: "Illustrare un progetto che riguarda la salute dell’ambiente e delle persone in cinque Comuni e due Province, senza invitare l’opposizione, le associazioni ambientaliste, i comitati che da tre anni stanno cercando di ottenere la bonifica nel silenzio di quasi tutti i presenti all’incontro, più che alla soluzione di una problematica ampia e severa assomiglia a un teatrino di figuranti imbastito a scopo di promozione politica, strumentalizzando una questione che riguarda la salute di tutti". L’aggravante per i comitati "è presentare come una facile passeggiata un percorso di bonifica che non trova soluzione da oltre trenta anni".

Quanto al passaggio che prevede la richiesta da parte della Regione ai Comuni di verificare la disponibilità dei proprietari dei siti contaminati ad attivare interventi "con conseguenti - prevedono i comitati - lunghissime tempistiche e possibile rimpallo delle responsabilità, si rischia di far rimanere la faccenda sul binario morto in cui giace dal fallimento dell’ultimo tentativo di bonifica nel 2009, dopo che l’inquinamento venne scoperto 33 anni fa". "Deve essere - dicono - la Regione Marche, come indicato dalla Commissione parlamentare di inchiesta nel 2016, a gestire direttamente la bonifica dell’area". Velleitario, rispetto all’urgenza della bonifica, a Venturini e Squadroni appare anche "riproporre l’avvio di indagini per individuare i responsabili dell’inquinamento, strada già percorsa in passato e risoltasi, dopo anni di accertamenti e processi, in un tana libera tutti degli iniziali nove indiziati, visto che, come sancito dalla relazione finale dell’inchiesta svolta dalla Commissione parlamentare nel 2016, non si sono voluti trovare gli inquinatori". Dura la conclusone: "Inaccettabili le foto in cui vari esponenti di partito e amministratori si fanno ritrarre sorridenti, come se fossero divertenti i morti già causati, più quelli che verranno, da un inquinamento dovuto all’ingordigia di pochi e alle omissioni di molti".