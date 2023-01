"Bonifica, presto liberi da una tassa ingiusta"

"Le mistificazioni e le menzogne di Netti hanno raggiunto livelli imbarazzanti, come se i cittadininon avessero modo di informarsi. Addirittura Netti sostiene che il sottoscritto vorrebbe fare pagare il contributo di bonifica agli alluvionati quando proprio io, con una mia mozione votata in Consiglio regionale all’unanimità, chiedo l’abolizione completa di questo obolo alle zone alluvionate, visto i non lavori svolti dal Consorzio proprio in quei luoghi. Conosciamo bene dove può e non può intervenire questo ente e basta vedere il sito del Consorzio di bonifica per capire le segnalazioni non evase e i lavori non fatti". Il consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) non usa mezzi termini nel rispondere a Claudio Netti, presidente del Consorzio di bonifica regionale, dopo le polemiche seguite alle esondazioni e ai danni da maltempo dell’inizio della settimana. Rossi, proponente della riforma del Consorzio di bonifica, annuncia: "Presto libereremo i cittadini da una tassa ingiusta" e sottolinea che "Netti si contraddice diverse volte, prima dice che il Consorzio non prende soldi pubblici al di fuori del contributo di bonifica, poi afferma (come tutti possono vedere dai bilanci dello stesso ente) che prende anche soldi pubblici, i quali dovrebbero bastargli per fare i lavori, senza chiedere un assurdo obolo a chi non riceve un beneficio reale e diretto nel proprio fondo, proprio come stanno attestando le recenti sentenze del tribunale tributario di Ascoli". Secondo Rossi, i cittadini "come appunto avviene in sanità (visto che lui ha fatto questo paragone) già pagano delle consistenti tasse a fini collettivi, le quali sono dirette anche a enti preposti al dissesto idrogeologico. Con la mia proposta di riforma il Consorzio di Bonifica, che non può essere abolito poiché istituito da legge nazionale, potrà continuare a fare progettazione e operare sul dissesto sotto mandato della Regione e con contribuzione pubblica mentre potrà fare bonifica (cosa ben diversa) solo nei luoghi di bonifica facendo contribuire in parte solo chi ha un beneficio reale e diretto sul fondo. Netti si metta pure il cuore in pace - incalza Rossi -. Presto metteremo fine alla sua arroganza e libereremo i cittadini da una tassa ingiusta, riportando questo ente nelle proprie competenze".

Chiara Gabrielli