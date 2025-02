Boninfante, in scena la sfida tra padre e figlio: "Spero che Mattia mi faccia un regalo"

È un febbraio frenetico per la Lube. I biancorossi saranno di nuovo sul taraflex di casa domani sera, a 72 ore di distanza dall’affermazione per 3-0 contro Sk Ankara che ha avvicinato Civitanova alla finale di Challenge Cup. È vigilia di campionato e della sfida con la Gioiella Prisma Taranto per la terz’ultima giornata di regular season. Le telecamere di RaiSport seguiranno il secondo incontro serale all’interno di una serie di quattro per il team di Medei, poiché giovedì verrà recuperato il match di Padova e sabato si giocherà a Trento.

Domani Civitanova può ipotecare o quasi il terzo posto, di sicuro potrà avvalersi del fattore Eurosuole Forum che finora ha fruttato 14 vittorie su 14 incontri stagionali. In più ci sarà il desiderio di "vendicare" l’andata quando, avanti 0-2, la Lube venne rimontata e perse 3-2. Forse però le motivazioni dei salentini sono maggiori perché gli ospiti si presentano penultimi e devono assolutamente evitare di farsi superare da Monza per scongiurare la condanna alla A2. Ne abbiamo parlato con il tecnico Dante Boninfante. Per l’ex palleggiatore anche la sfida nella sfida, emozionante, col figlio Mattia.

Coach, all’andata una importante vittoria 3-2, cosa fece la differenza per voi e cosa dovrà farla domani? "Fummo bravi a restare in partita nonostante il parziale di 0-2. Poi approfittammo di un calo da parte della Lube senza sprecare nulla. Chiaro che domani siamo sulla carta svantaggiati, ma questa SuperLega dimostra ogni settimana che tutto è possibile".

La Lube però appare decisamente migliorata rispetto a novembre e in casa ha steso davvero tutti, mentre la sua squadra proprio in trasferta non è riuscita a festeggiare un blitz. Un ulteriore handicap? "Concordo che la Lube in casa è veramente forte, esprime un livello di gioco ed una intensità incredibili. Noi in trasferta abbiamo disputato buone prestazioni ma purtroppo c’è sempre mancato qualcosa per prendere il bottino pieno".

Suo figlio sta facendo una stagione notevole a Civitanova, sicuramente superiore alle attese dato che ha solo 20 anni. Non è che l’allievo ha superato il maestro? "Non per amore paterno, ma proprio perché in passato l’ho allenato, conoscevo le qualità di Mattia, è sempre stato attento e maturo in campo. Mi sta sorprendendo per come ha saputo prendere le redini e per la lucidità che mostra nei momenti chiave visto che l’anno scorso, prima esperienza in SuperLega, aveva avuto poco spazio. Brava la Lube a crederci".

Una domenica emozionante in arrivo? "Forse è stata maggiore all’andata, domani credo sapremo gestire meglio le emozioni".

Vuole dirgli qualcosa pubblicamente? "Se gli chiedo di farmi un regalo sicuramente mi risponderà che me lo ha fatto all’andata...".