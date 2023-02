Bonus alle fasce più fragili per far fronte alle bollette dell’energia

"Tramite l’Ats (Ambito territoriale sociale) 18 abbiamo messo a disposizione delle fasce della popolazione più fragili una misura regionale di contrasto alla povertà energetica". A dare l’annuncio è Alessandro Gentilucci (nella foto), presidente dell’Ats 18, per sottolineare l’importanza di questo bonus che va incontro alle necessità dei residenti che vivono a Bolognola, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace e Visso. "Riteniamo che qualsiasi azione volta a mitigare situazioni di difficoltà economica in cui possano venire a trovarsi le famiglie – aggiunge - debba essere percorsa, promossa e fatta conoscere, soprattutto in un momento in cui il peso delle bollette di luce e gas incide significativamente sui bilanci familiari e persistono le problematiche legate al sisma". La domanda per ottenere il contributo va presentata entro e non oltre le ore 13 del prossimo 13 marzo. Informazioni agli sportelli di promozione sociale dei Comuni, agli uffici di Camerino dell’Ats 18 o allo 0737.617511 interno 5.