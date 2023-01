Bonus per i nuovi nati fino a 3 anni Agevolazioni fiscali per le imprese

Un buono di 300 euro per gli studenti che si iscriveranno e frequenteranno la classe prima in uno degli istituti superiori che si trovano nel Comune di San Ginesio, ovvero l’IIS Gentili e l’Ipsia Frau, per l’anno scolastico 20232024. Continua così il pacchetto "Scuola Rinasce" e l’amministrazione, guidata dal sindaco Giuliano Ciabocco, conferma per il prossimo anno la volontà di sostenere il piano dell’offerta formativa e le famiglie, che devono sostenere spese legate a beni di prima necessità, libri di testo, mensa scolastica e trasporto scolastico. La giunta ha stabilito anche contributi, incentivi e agevolazioni fiscali e tributarie a nuclei familiari e imprese del territorio comunale. Si parte con un bonus annuale dal 2023 al ‘25 in favore dei nuovi nati (inclusi bambini presi in affido o adozione), dal giorno della nascita fino al raggiungimento del terzo anno di età, in base alle seguenti fasce di reddito Isee: 500 euro con Isee fino a 15.000 euro; 400 euro con Isee 15.001 fino a 28.000 euro; 300 euro con Isee da 28.001 a 55.000 euro; 100 euro con Isee da 55.001 a 75.000 euro. Poi, sempre da quest’anno al 2025, c’è un incentivo economico a favore dei nuovi nuclei familiari che stabiliranno la loro residenza in via continuativa per almeno tre anni nel Comune di San Ginesio consistente nell’esenzione totale dalle imposte Tari. E ancora, agevolazioni fiscali e tributarie fino al 2025 per le imprese commerciali che abbiano aperto una nuova attività o una sede operativa a San Ginesio. Oltre alla riduzione del 10% degli affitti di locali, esercizi pubblici commerciali e artigianali di proprietà comunale.