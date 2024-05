Bonus per la mensa in base all’Isee

Cultura, fondi Pnrr e servizio mensa. Questi i tre temi al centro delle interrogazioni del gruppo di minoranza Insieme per San Severino che sono state al centro della prima parte del consiglio comunale. Cultura e fondi Pnrr che, in alcuni casi, vanno a braccetto, come per i lavori in corso al Castello di Pitino dei quali la consigliera Debora Bravi ha chiesto conto, cogliendo la preoccupazione sulle "demolizioni in corso, pietre a terra e un telaio in cemento armato e poroton all’interno della cinta muraria del castello". A replicare è stata il sindaco, Rosa Piermattei che ha ricordato il finanziamento di un milione e 685mila euro per una durata di lavori di 450 giorni: "Probabilmente la scadenza slitterà un po’ oltre il dicembre 2024 poiché sono stati rinvenuti dei reperti archeologici che hanno richiesto l’intervento, per tre mesi, della soprintendenza. Sono previste rimozioni di macerie, ricostruzione dei fabbricati in sagoma, inserimento delle funzioni di ticket office, locali per igiene. Santa Maria della Pietà è in buon stato di conservazione all’esterno quindi il progetto prevede il miglioramento sismico con consolidamento statico degli elementi, restauro di affreschi e stucchi. Previsti lavori anche per la chiesa di Sant’Antonio Abate". L’amministrazione ha chiesto alla struttura commissariale 3,5 milioni per completare l’intervento estendendolo alle mura esterne del castello e alla viabilità. Sempre la consigliera Bravi ha poi chiesto conto delle attività culturali rivolte ai giovani, con particolare attenzione a concorsi e spazi creativi. A lei ha risposto l’assessore Vanna Bianconi che ha enumerato tutte le attività portate avanti. Infine Bianconi ha risposto all’interrogazione presentata dal capogruppo Tarcisio Antognozzi in merito alla mensa scolastica e al malcostume di alcune famiglie di non pagare il servizio. "Nel 2024 abbiamo un debito da parte dei genitori di 17.233 euro - ha spiegato l’assessore -. Se pensiamo che tutti i giorni abbiamo circa 800 alunni, non è una grossa cifra. Ci sono due famiglie con un debito da più di mille euro su un totale di 163 famiglie inadempienti su 369 che usufruiscono del servizio. Stiamo verificando gli Isee per creare un elenco delle famiglie non in grado di assolvere al pagamento. E per queste proporremo un bonus mensa. Per chi invece ha qualche mese di arretrato e può permettersi di pagare, avviseremo con dei mesi di anticipo che se non salderanno le quote i figli non potranno più usufruire del servizio". Gaia Gennaretti