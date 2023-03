"Book crossing", parte il progetto Volumi a disposizione dei cittadini

Prende forma il "Book crossing" a Corridonia, l’iniziativa di distribuzione gratuita di libri che l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in atto mediante l’acquisizione di proposte progettuali da parte di associazioni o cooperative locali, operanti nel territorio. Il progetto consiste nella costruzione, installazione, manutenzione e gestione di contenitori destinati alla raccolta di testi che verranno messi a disposizione della cittadinanza. "L’idea di base – si legge nella delibera di giunta – è di lasciare libri nell’ambiente naturale compreso quello urbano, o dovunque si preferisca, affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri, che, eventualmente, possano commentarli e successivamente farli proseguire nel loro viaggio. Ogni cittadino può mettere a disposizione di tutti un libro, registrandolo gratuitamente presso il sito bookcrossing.com, ottenendo così un codice identificativo da scrivere sul libro, poi quando un utente ritira da una postazione un libro può segnalare il ritrovamento sul sito ed esprimere un commento dopo averlo letto". Già individuati alcuni luoghi di aggregazione che verranno segnalati come punto di scambio, dove i cittadini potranno prelevare i libri per il tempo necessario alla lettura, che saranno presenti in diverse zone: il parco della Villa Fermani, i giardini centrali e nelle aree verdi di via Bramante (alla zona industriale), delle frazioni di San Claudio (di fronte alle scuole), Colbuccaro (al fianco della chiesa), poi in via Veneto a Passo del Bidollo.

Diego Pierluigi