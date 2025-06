Bookcrossing a Potenza Picena. Libri contro le dipendenze digitali

Due nuove casette per il bookcrossing saranno inaugurate oggi alle 19, a Potenza Picena. La prima sarà in piazza Douhet a Porto Potenza e l’altra al Belvedere del Pincio. L’iniziativa vede protagonisti gli ospiti della comunità Le Querce di Civitanova, che hanno partecipato a un laboratorio di falegnameria accompagnati da un maestro d’arte. Sono state prodotte delle bellissime casette in legno, che saranno utilizzate per il progetto di bookcrossing promosso dalla cooperativa Pars, Cooss Marche, Berta ’80 e associazione Glatad con il Dipartimento dipendenze patologiche Ast Macerata, per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da dipendenze digitali.

Le casette conterranno dei libri che potranno essere liberamente presi e letti. "Abbiamo accolto con grande entusiasmo questo progetto – commenta l’assessore ai servizi sociali di Potenza Picena, Margherita Fermani –. I libri sono degli straordinari strumenti di comunicazione, troppo spesso messi a tacere dalla tecnologia. L’installazione di queste casette, magistralmente realizzate, in due luoghi di aggregazione della nostra città punta a favorire il coinvolgimento dei più giovani a cui vogliamo lanciare un messaggio chiaro: più pagine e meno schermi nel loro tempo libero".