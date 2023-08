Boom al Monastero San Salvatore a San Severino: Esperienza Francescana

La fede non va mai in vacanza e nell’Italia dei cammini sono molte le persone che, anche in questo periodo, scelgono di dedicarsi alla preghiera e al raccoglimento in luoghi dal sapore spirituale genuino come quello francescano. Tra i tantissimi luoghi marchigiani segnati dal passaggio di San Francesco anche il monastero di San Salvatore in Colpersito, a San Severino. Si tratta di un unicum della Regione, citato due volte dalle fonti biografiche più antiche, quali la Vita prima del 1229 e la Vita seconda del 1246, entrambe di Tommaso da Celano, e la Leggenda maggiore di San Bonaventura del 1263. Qui San Francesco passò per due volte. Così questo luogo è diventato un frequentatissimo Centro di esperienza e di formazione francescana capace di attrarre anche diverse persone da tutta Italia. "Due sono gli orientamenti portanti di questo progetto – spiega fra Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei frati minori cappuccini delle Marche –: fare del convento un spazio di vita evangelica dal sapore francescano, da vivere e far vivere a quanti saranno accolti, e offrire questa struttura per iniziative di formazione francescana come incontri, catechesi, ritiri spirituali, giornate di studio e di approfondimento della grande tradizione testuale ed esperienziale del francescanesimo, e, in particolare, della vicenda e degli scritti di Francesco d’Assisi".

Gaia Gennaretti