Boom del liceo sportivo: "Ma possiamo aprire solo una classe: un peccato"

"Il nostro liceo scientifico sportivo, unico in provincia, può aprire solo una sezione l’anno. Lo sport la fa da padrone, le scienze sono potenziate e per matematica e fisica l’offerta è identica a quello del percorso tradizionale". Francesco Rosati (foto), preside del Varano Antinori di Camerino, parla di un indirizzo, che ha "un altissimo indice di soddisfazione in chi lo frequenta". Quest’anno c’è stata un’impennata di domande di iscrizione, da 45 a 143. "Per regolamento ministeriale possiamo avere una sola sezione l’anno – spiega Rosati –, ed è un peccato. I ragazzi sono molto motivati; i 150 studenti che abbiamo, nelle cinque classi, tolgono dal programma la storia dell’arte e il latino, ma fanno molta biologia, alimentazione, con diritto ed economia dello sport. I ragazzi praticano molte attività sportive, una decina nell’arco dei cinque anni, sia individuali che di squadra, con sei ore settimanali di educazione fisica; si studiano i contratti tipo degli atleti, i dettagli normativi. Abbiamo invitato tempo fa un preparatore atletico del Milan di Sacchi, oltre a vari dirigenti e procuratori di rilievo ed ex atleti. Mettiamo anche corsi di arbitraggio". Gli studenti che escono da questo indirizzo, spiega Rosati, "non si iscrivono solo alla facoltà di scienze motorie; molti prendono la strada della fisioterapia o della medicina dello sport". Il liceo si trova nel complesso da mille alunni in via Madonna delle Carceri, insieme agli altri indirizzi dell’istituto, nei pressi dell’università di Camerino. Oltre alle palestre, ha anche a disposizione gli impianti del Cus. La scuola, sottolinea il dirigente, "il cui unico difetto è quello di avere la possibilità di avere una sola sezione per anno", sceglie chi ammettere "basandosi sul profitto con cui si viene dalle medie e le certificazioni sportive acquisite, che danno misura dell’attitudine con cui si pratica lo sport a livello locale, provinciale, regionale o nazionale". L’indirizzo esiste a Camerino da dieci anni. Gli studenti vengono da tutta la provincia "perché nonostante i social lo sport rimane molto amato dai giovanissimi".

Lorenzo Fava