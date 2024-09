Boom dell’edilizia, la città cambia. Sì al progetto per l’ex villa Lombardi

Boom dell’edilizia e Civitanova che cambia, anche nell’area della ex villa Lombardi – quartiere sud – sono previsti interventi grazie a un cambio di destinazione urbanistica. Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale e ha ottenuto pure il via libera della Provincia di Macerata, che non ha formulato osservazioni nel merito dopo aver acquisito tutti i pareri degli enti coinvolti da un punto di vista sanitario e ambientale.

Si tratta, essenzialmente, dello spostamento di volumetria già consentita dal piano regolatore vigente su un’area oggi classificata come inedificabile, un intervento che va a interessare il comparto compreso tra corso Garibaldi, via Montello e via Cesare Battisti, antistante l’edifico dello Stella Maris, anch’esso oggetto di variante urbanistica e dove è previsto un mega intervento edilizio per la trasformazione della struttura – fino a oggi a carattere religioso e scolastico – in appartamenti e uffici con una parte riservata a locali con destinazione socio sanitaria.

Quanto, invece, alla variante che interessa la ex villa Lombardi, la pratica risale all’inizio del 2024 quando al Comune di Civitanova è arrivata la richiesta per poter riclassificare il lotto in una zona di completamento, ovvero aperto alla possibilità di interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione, con gli indici urbanistici corrispondenti esistenti, sia in termini di superficie utile lorda che di altezza.

L’obiettivo – si legge negli atti – è sviluppare, anche nell’area che oggi risulta adibita a giardino dell’edificio, la volumetria già concessa dal piano regolatore cittadino, in modo da organizzare e ridistribuire gli spazi all’interno di un terreno più ampio, in ogni caso senza aumenti volumetrici, in quanto attualmente la superficie oggetto del nuovo assetto (tra i progettisti figurano l’ingegnere Corrado Perugini e il geologo Paolo Giannoni) risulta inedificabile. Si sta parlando di circa 600 metri quadrati e l’adozione della variante è stata votata dalla giunta di Civitanova lo scorso luglio.

L’intero lotto è diventato di proprietà della immobiliare Azzurra Spa.

Lorena Cellini