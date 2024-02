Boom di alcolici sequestrati. Vodka e gin nelle auto dei ragazzi

"Abbiamo sorpreso nel parcheggio del locale, nascosti tra le auto, dei giovanissimi che vendevano abusivamente drink alcolici, al prezzo di tre euro a bevuta. Perciò, abbiamo proceduto a prendere quelle bottiglie e versare tutto il contenuto a terra. Lo stesso è stato fatto a Carnevale, buttando via qualcosa come 65 litri di alcol solo in quella serata". Così Giuseppino Carbonari, responsabile della sicurezza nel Mia Clubbing, traccia un primo bilancio dopo la riapertura avvenuta due mesi fa della discoteca di Scossicci, a Porto Recanati.

Da inizio anno l’ex luogotenente Carbonari, per oltre 20 anni comandante dei carabinieri della locale caserma, sta coordinando il team della security per contrastare soprattutto l’abuso di alcol fra giovanissimi. "Sono stati messi in campo tutti i deterrenti possibili per scoraggiare il consumo malsano degli alcolici – spiega Carbonari –. Così ci siamo concentrati nella zona del parcheggio, dove abbiamo scoperto diversi ragazzi che nascondevano in auto svariate bottiglie di liquori, gin, vodka e tanto altro. E durante ogni serata, abbiamo detto a quei giovani che se volevano entrare in discoteca o buttavano subito l’alcol a terra, oppure lo facevamo noi in loro presenza, altrimenti non sarebbe stati accettati all’entrata. E il risultato di tale prevenzione – sottolinea Carbonari – è stato che da settimane non abbiamo interventi del 118, né per scazzottate né per comi etilici. Ringrazio tutti gli addetti della security, che sono almeno trenta a serata, forniti dalla ditta Vegas 2.0 di Forlì. Ottimi risultati, che si si sommano a quelli ottenuti nelle prime due serate quando abbiamo beccato e denunciato la banda che aveva rubato delle catenine ai clienti". Mentre Jacopo Ascani, gestore del Mia Clubbing, aggiunge: "Stiamo dimostrando che questo locale offre sicurezza ai ragazzi e soprattutto divertimento sano".