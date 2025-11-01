Boom di cassa integrazione. La provincia maglia nera in regione. Travolto il settore dell’auto

In un contesto in cui cresce l’occupazione, nel primo semestre del 2025 è boom per la cassa integrazione guadagni, specie quella straordinaria: in tutta Italia segna il 21,8% in più. Un valore superiore a quello registrato nelle Marche, a quota 15,6%, all’interno del quale, però, ci sono rilevanti differenze tra le diverse province. Maglia nera è quella di Macerata, dove le ore di cassa integrazione autorizzata nei primi sei mesi di quest’anno sono state 2 milioni e 455 mila, 918.865 in più rispetto a un milione 536mila e 137 dello stesso periodo nel 2024. Una variazione al rialzo che vale un incremento del 59,8% e che collocano la nostra provincia al 29esimo peggior posto in Italia (su 107).

Una situazione molto preoccupante. Anche nelle province di Ancona e Fermo la cassa integrazione è aumentata, ma molto meno: del 27,1% nella prima e del 10,4% nella seconda. In quelle di Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno è addirittura diminuita: - 2,1% e ben - 41,5%. Questo il quadro che emerge da un’indagine della Cgia e che mette in luce numeri che allarmano e che evidenziano le difficoltà che stanno vivendo alcuni settori, in particolare della nostra manifattura. "Tra i settori che compongono il manifatturiero – sottolinea la Cgia - le ore di cassa integrazione guadagni straordinaria più richieste hanno riguardato il comparto dell’auto.

Nel primo semestre di quest’anno il monte ore ha toccato i 22milioni (+85,8 per cento rispetto al I semestre 2024). Seguono le imprese metallurgiche (lavorazione ferro, alluminio, rame, etc.) che hanno chiesto poco più di 20 milioni di ore (+56,7 per cento), la fabbricazione macchine e apparecchi meccanici con quasi 11,3 milioni di ore (+12,5 per cento) e le calzature con 11,1 milioni (+144,3 %). La Cigs riconducibile a questi quattro settori incide per oltre il 55% del totale autorizzato a tutto il comparto manifatturiero nazionale". Per quanto ridimensionato, nel Maceratese il comparto calzaturiero ha ancora un suo peso, e non sfugge che proprio questo abbia registrato il più alto incremento percentuale. Aggiungiamo metallurgia e meccanica e, forse, il quadro si chiarisce. Certo è che in una fase di profondi processi di cambiamento la nostra realtà sembra procedere a fatica nell’affrontarli, per ridefinire un modello di sviluppo che da tempo ha mostrato tutte le sue criticità. Certo, la cassa integrazione è cresciuta fortemente – e anche di più – in tante altre realtà, comprese importanti province del Nord e del Centro (Asti, Vercelli, Siena e Lodi sono tra le prime dieci). Ma parliamo di contesti molto diversi e, soprattutto, condividere le difficoltà è una magra consolazione.