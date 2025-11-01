Marche, sos liste d'attesa

CronacaBoom di cassa integrazione. La provincia maglia nera in regione. Travolto il settore dell’auto
1 nov 2025
SEBASTIANO VEROLI
Cronaca
Boom di cassa integrazione. La provincia maglia nera in regione. Travolto il settore dell’auto

I dati sono riferiti ai primi sei mesi del 2025: nel maceratese le ore autorizzate sono state oltre 900mila in più rispetto allo scorso anno. Anche il comparto calzaturiero ha un peso elevato.

Nel primo semestre di quest’anno il monte ore di cassa ha toccato i 22milioni (+85,8 per cento rispetto al I semestre 2024)

In un contesto in cui cresce l’occupazione, nel primo semestre del 2025 è boom per la cassa integrazione guadagni, specie quella straordinaria: in tutta Italia segna il 21,8% in più. Un valore superiore a quello registrato nelle Marche, a quota 15,6%, all’interno del quale, però, ci sono rilevanti differenze tra le diverse province. Maglia nera è quella di Macerata, dove le ore di cassa integrazione autorizzata nei primi sei mesi di quest’anno sono state 2 milioni e 455 mila, 918.865 in più rispetto a un milione 536mila e 137 dello stesso periodo nel 2024. Una variazione al rialzo che vale un incremento del 59,8% e che collocano la nostra provincia al 29esimo peggior posto in Italia (su 107).

Una situazione molto preoccupante. Anche nelle province di Ancona e Fermo la cassa integrazione è aumentata, ma molto meno: del 27,1% nella prima e del 10,4% nella seconda. In quelle di Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno è addirittura diminuita: - 2,1% e ben - 41,5%. Questo il quadro che emerge da un’indagine della Cgia e che mette in luce numeri che allarmano e che evidenziano le difficoltà che stanno vivendo alcuni settori, in particolare della nostra manifattura. "Tra i settori che compongono il manifatturiero – sottolinea la Cgia - le ore di cassa integrazione guadagni straordinaria più richieste hanno riguardato il comparto dell’auto.

Nel primo semestre di quest’anno il monte ore ha toccato i 22milioni (+85,8 per cento rispetto al I semestre 2024). Seguono le imprese metallurgiche (lavorazione ferro, alluminio, rame, etc.) che hanno chiesto poco più di 20 milioni di ore (+56,7 per cento), la fabbricazione macchine e apparecchi meccanici con quasi 11,3 milioni di ore (+12,5 per cento) e le calzature con 11,1 milioni (+144,3 %). La Cigs riconducibile a questi quattro settori incide per oltre il 55% del totale autorizzato a tutto il comparto manifatturiero nazionale". Per quanto ridimensionato, nel Maceratese il comparto calzaturiero ha ancora un suo peso, e non sfugge che proprio questo abbia registrato il più alto incremento percentuale. Aggiungiamo metallurgia e meccanica e, forse, il quadro si chiarisce. Certo è che in una fase di profondi processi di cambiamento la nostra realtà sembra procedere a fatica nell’affrontarli, per ridefinire un modello di sviluppo che da tempo ha mostrato tutte le sue criticità. Certo, la cassa integrazione è cresciuta fortemente – e anche di più – in tante altre realtà, comprese importanti province del Nord e del Centro (Asti, Vercelli, Siena e Lodi sono tra le prime dieci). Ma parliamo di contesti molto diversi e, soprattutto, condividere le difficoltà è una magra consolazione.

