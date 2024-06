Boom di cassa integrazione. L’industria è in sofferenza. La Uil: subito politiche di sviluppo

Nel primo quadrimestre 2024 in provincia di Macerata sono state autorizzate 995.473 ore di cassa integrazione, 424.170 in più rispetto alle 531.303 ore del 2023, un incremento dell’87,4%, il più alto delle Marche, imputabile soprattutto al settore industriale. L’aumento è forte, ma inferiore a quello maceratese, anche nelle altre province, fatta eccezione per Ancona, dove invece si registra un calo del 6,3%. Questo il quadro che emerge dall’analisi condotta dalla Uil su dati Inps che indicano come, nei primi quattro mesi di quest’anno, tra cassa integrazione (5.963.369) e fondo di solidarietà (104.184), nelle Marche sono state autorizzate in totale 6.057.553 ore di ammortizzatori sociali contro 4.590.495 ore del primo quadrimestre 2023, il 32,2% in più. Quanto alla distribuzione delle ore nei singoli rami di attività, l’industria la fa da padrona (+ 44%), mentre sono sensibilmente diminuite le ore autorizzate nel settore dell’edilizia (- 40,6%) e del commercio (-72,9%). Nell’analisi della Uil le imprese prendono tempo, aspettano ad attivare percorsi di ristrutturazione in relazione al fatto che i problemi sono essenzialmente determinati da fattori esogeni: guerre, crisi energetica, difficoltà di reperibilità delle materie prime. Ma pesa anche l’incertezza che grava sull’automotive, che vede coinvolte aziende marchigiane dello stampaggio plastica e gomma, dinamiche che si traducono in una stagnazione del mercato interno. E, poi, c’è una delle questioni di fondo, nota da tempo ma mai veramente affrontata, cioè il "nanismo" delle imprese, al quale corrisponde una minore capacità innovativa, uno dei principali elementi di debolezza strutturale del sistema manifatturiero. Non a caso forte è la preoccupazione anche per la situazione dell’artigianato. I dati del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (la cassa integrazione del settore) evidenziano un forte trend di crescita nell’uso di queste ore, con un aumento del 55% dell’importo lordo rendicontato nel 2023 rispetto al 2022.

Una situazione che non è migliorata nei primi quattro mesi di quest’anno, anzi. "Servono interventi immediati per tutelare la sopravvivenza del sistema delle imprese del territorio e per garantire la ripresa occupazionale auspicata, ma strutturata e di qualità, cominciando da un serio e condiviso piano per le politiche industriali capace di rilanciare l’economia", afferma Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche. "Chiediamo alla politica regionale di attivarsi immediatamente".