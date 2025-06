Boom di disturbi mentali tra i bambini. La guida di Pincherle per i genitori

Il 75% dei problemi di salute mentale inizia in età evolutiva e in Italia i disturbi di questa età colpiscono il 20% di bambini e ragazzi tra 0 e 17 anni. L’incidenza è in ascesa e in meno di dieci anni è raddoppiata. Si parla, attualmente, di un aumento del 30% ogni anno.

A questo proposito è uscito un nuovo libro del neuropsichiatra infantile Maurizio Pincherle dal titolo "Gli errori educativi. Breve guida per genitori" edito da Affinità Elettive. Di cosa tratta questo manualetto? "Propone di analizzare – spiega Pincherle, già direttore a Macerata dell’Unità Operativa di neuropsichiatria infantile, polo complesso specializzato nei disturbi del neurosviluppo e del comportamento in età evolutiva – i principali comportamenti diseducativi, evitando ai genitori di incorrere negli errori che più frequentemente vengono commessi con l’arrivo di un nuovo nato".

Da quando è andato in pensione, dicembre 2023, e ha lasciato la direzione di Neuropsichiatria Infantile, Pincherle sta dedicando maggiore tempo ai corsi di genitorialità. "Questo manuale nasce dalle mie esperienze lavorative in 35 anni e dalle mie osservazioni durante gli incontri con i genitori, incontri a cui suggerisco di partecipare perché sembra che l’educazione dei figli sia passata in second’ordine per mancanza di tempo; questo atteggiamento sta portando a un aumento gravissimo della patologia psichiatrica pre adolescenziale e adolescenziale".

A quale periodo dell’infanzia si rivolge stavolta? "Ho posto l’attenzione su quello che i genitori dovrebbero fare dai primi giorni dalla nascita del bambino. Parlo della solitudine in cui si trovano i bambini, del ruolo della mamma, del papà, dei nonni. Mi soffermo sul distacco emotivo e fisico, sull’eccessivo utilizzo degli strumenti digitali. Scrivo del senso materno non corretto, l’amore malato, che porta a un eccesso che non stimola l’autonomia e crea adolescenti insicuri. Spiego di allattamento al seno e di alimentazione, di regole del sonno, dei benefici della frustrazione che attualmente è completamente ignorata".

Perché leggerlo? "Perché – conclude Pincherle – è una guida completa, chiara, utile e breve che aiuta i genitori a definirsi in un ruolo educativo".

Paola Olmi