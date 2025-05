Boom di escursionisti al Cammino dei Forti

Boom di camminatori a San Severino grazie al Cammino dei Forti: da Pasqua al 4 maggio sono stati registrati 181 escursionisti, e il 90 per cento proveniva da fuori regione. Un dato significativo per i territori dell’entroterra maceratese. Il Cammino dei Forti è il percorso ad anello che collega otto antiche fortezze: parte da San Severino e attraversa Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole e Matelica.

"Quello relativo alle ultime festività è un dato sorprendente – afferma David Dignani, segretario dell’associazione Pranzo al Sacco, che ha creato e promuove il cammino – che conferma la crescente attrazione del turismo lento e premia il nostro lavoro. Dal punto di partenza ufficiale, i camminatori vengono registrati consegnando poi il salvacondotto dove apporre i timbri durante il cammino. Il fatto che il 90 per cento provenisse da fuori regione è un segnale chiaro di come il turismo lento possa diventare una leva concreta di valorizzazione per i nostri territori. Ogni camminatore che arriva è un ambasciatore della nostra storia, della nostra cultura, dei nostri paesaggi. Dorme qui, mangia qui, entra in contatto con le comunità locali, e se ne va portando con sé un’esperienza unica, convincendo altri a venire".

Visitatori da fuori regione ma anche locali: "È interessante il loro approccio in costante crescita. Infatti proprio sabato scorso è partito da Artisan a San Severino un gruppo di 15 persone tra genitori e bambini di 10 anni circa, che hanno affrontato la prima tappa fino a Crispiero per passare una giornata insieme in mezzo alla natura e regalare ai propri figli un’esperienza diversa".

L’associazione Pranzo al Sacco è al lavoro per potenziare i servizi dedicati ai viandanti e rafforzare la rete di operatori locali coinvolti nel progetto. L’obiettivo è rendere il Cammino dei Forti un punto di riferimento nazionale per il turismo esperienziale e sostenibile.

Gaia Gennaretti