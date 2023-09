Boom di iscritti al Liceo. Le aule in biblioteca

RECANATI

Ci saranno pure pochi bambini che nascono (l’anno scorso su una popolazione complessiva di 20.771 residenti si contavano 2.605 fra 014 anni e 3.040 fra 1529 anni), ma a Recanati, città della poesia e della cultura, crescono, invece, gli studenti che frequentano le scuole superiori cittadine. Il problema, però, sono gli spazi per accoglierli e ad aver fatto i salti mortali per garantire a tutti il proprio banco è stata in queste settimane la dirigente del Liceo delle scienze umane, Anna Maria Marcantonelli, poiché questo indirizzo scolastico quest’anno conta oltre 700 iscritti.

La dirigente ha posto il problema della carenza di aule all’Amministrazione Provinciale, competente per le scuole superiori, ma a Palazzo Venieri non è proprio possibile oggi recuperare nuovi spazi. In attesa, quindi, di valutare soluzioni alternative, non è rimasto altro da fare che far buon viso a cattivo gioco e quindi si è riusciti a ricavare uno spazio persino nella biblioteca scolastica per far posto a lavagne e banchi. Il problema non è stato risolto e certamente occorrerà individuare una sede distaccata dove trasferire un’intera sezione scolastica, almeno reperire 5-6 nuove aule oltre ai laboratori necessari.

Il liceo di Recanati, diviso tra la sede di Palazzo Venieri e quella di viale A. Moro, annovera gli indirizzi classico, linguistico, scientifico, delle scienze applicate, delle scienze umane, economico sociale: in tutto oltre 2.000 studenti. "Ho contato oltre 3.000 studenti a Recanati nelle scuole superiori – specifica il sindaco Bravi – di cui 2 mila al Liceo, 1000 al Mattei e altri 200 al Professionale. Certamente questo è un dato positivo, che testimonia come le nostre scuole siano riconosciute sul territorio come strutture valide e di qualità. Inevitabilmente, però, questa popolazione scolastica ha importanti ricadute sul territorio, in particolare sulla viabilità perché gran parte degli studenti arriva da fuori città chi con i mezzi pubblici, chi in auto".

Anche l’ISS "Mattei" gode di ottima salute in tema di iscrizioni tanto che è in corso un importante intervento di ampliamento della sede da parte della Provincia per un importo finanziato di 1.320.000 euro. Saranno realizzati altri due piani sopra quello esistente destinati ad accogliere aule e laboratori a servizio della scuola. Sarà, inoltre, costruita una nuova palestra (per un costo di 1.210.000 euro) nella zona dell’attuale campetto esterno, tra l’edificio scolastico in ampliamento e la palestra esistente, al fine di ovviare alla carenza di spazi da destinare all’attività sportiva.