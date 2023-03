"Boom di nuovi cacciatori, si sono iscritte anche cinque ragazze"

"Dopo anni di calo, quest’anno abbiamo tesserato quaranta nuovi cacciatori, tra cui anche cinque ragazze: un boom, dopo anni di numeri molto più bassi". Il presidente di Federcaccia provinciale Nazzareno Galassi traccia il bilancio delle doppiette attive in provincia. "Nel Maceratese ci sono circa cinquemila cacciatori, di cui 1.800 tesserati con noi. Negli ultimi anni c’era stato un calo fisiologico, visto che molti appassionati di questo sport erano anziani. Quest’anno, invece, dopo diverso tempo in cui registravano tra i dieci e i venti nuovi cacciatori al massimo, ne abbiamo avuti quaranta. Da qualche tempo, ci sono anche le ragazze, questa volta erano cinque. Questo ritorno alla caccia si era registrato già in Trentino, ora sembra sia arrivato anche da noi".

Uno dei motivi, a quanto sembra, sarebbe legato alla presenza sempre più massiccia dei cinghiali. "La caccia al cinghiale in effetti sta attirando molto. Soprattutto nell’entroterra, questo animale crea molti problemi e qualcuno decide di prendere la licenza appositamente. Poi è un’attività che si può praticare sempre, da 18 a 90 anni: qualcuno fa la tracciatura con i cani, ma chi fa la posta arriva con l’auto, si siede sulla sedia e aspetta. E poi si socializza moltissimo, ci si incontra alla colazione, poi si va a pranzo insieme: è divertente". Capita anche che alla Federcaccia ci si rivolga per sapere come fare, quando ci si ritrova con i fucili del nonno in casa. "Le persone – spiega Galassi (nella foto) – chiedono consiglio, magari dopo la morte di un congiunto che andava a caccia. Spiego a tutti che ci sono 72 ore, dalla morte di chi aveva la licenza, per sistemare le armi; si possono consegnare a qualcuno che abbia il porto d’armi, magari nell’attesa di prenderlo a propria volta, oppure si devono portare in armeria, perché siano custodite in sicurezza".

p. p.