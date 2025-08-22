Boom di presenze a Tolentino: "Operai dei cantieri, non turisti"

"L’assessore Diego Aloisi, condividendo sui social i dati di presenze e arrivi a Tolentino, ha parlato di “crescita significativa in termini di attrattività turistica“. Peccato che gran parte di questi turisti siano in realtà operai e tecnici dei cantieri post-sisma". Ad analizzare il quadro è l’ex assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti. Nel 2020 il numero di persone arrivate in città eera di 6.805 e le presenze (calcolate con il numero di notti trascorse) 19.179, nel 2021 le cifre sono diventate rispettivamente 8.682 e 22.552, nel 2022 10.791 e 26.701, nel 2023 12.018 e 32.445, mentre nel 2024 16.191 e 67.347. "Nel 2024, guarda caso l’anno della ricostruzione, c’è stato un salto anomalo. Il numero di presenze è cresciuto in modo sproporzionato rispetto agli arrivi – afferma Giombetti –. Si tratta di soggiorni lunghi, ben diversi dal solito turismo mordi e fuggi. E l’anno scorso non c’è stato un evento tale da attrarre qui visitatori per un tempo prolungato. Quindi l’unica spiegazione è che ad alzare il numero delle presenze siano stati gli operai della ricostruzione, molti dei quali alloggiano nelle strutture ricettive. Insomma, più casco che cappello da vacanza. Ovviamente anche gli operai creano giro e indotto, sono preziosi, ben vengano! La città è vivace sì, ma per lavoro, per il boom di cantieri. Non per il turismo". L’ex assessore riflette quindi su quanto affermato da Aloisi: "Trovo sia scorretto e fuorviante trasformare l’effetto sisma in un dato di sviluppo turistico – conclude –. Questa città ha bisogno di verità e serietà. Il turismo va valorizzato, ma i dati devono essere letti per quello che sono".