Boom di turisti sui monti e in collina a Ferragosto Attesa per il 26 e 27

Altro weekend di turismo nell’entroterra maceratese. Sono tanti i cittadini che hanno scelto, per il post Ferragosto, di passare uno o due giorni nella zona collinare e in montagna. Tanta gente al confine con l’Umbria, nei comuni di Fiuminata e Pioraco, ma anche nelle aree colpite dal sisma come Fiastra, Ussita e Visso. All’appello della stagione estiva manca solo il prossimo weekend, quello del 26 e 27, poi sarà tempo di bilanci finali per gli operatori turistici.