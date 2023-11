"Boom interinali, ma sono i più fragili"

Le aziende marchigiane tendono sempre più ad "affittare" i lavoratori dalle agenzie per il lavoro, piuttosto che assumere direttamente tanto che, nel 2022, nelle Marche i lavoratori interinali sono stati ben 31mila, il dato più alto mai registrato. E’ quanto sottolinea la Cgil regionale evidenziando che le aziende preferiscono assumere i somministrati perché, nonostante il costo del lavoro sia teoricamente più elevato, la tipologia contrattuale è estremamente più flessibile. "A farne le spese sono i lavoratori, in balìa delle oscillazioni produttive". Nel 2012, gli interinali marchigiani erano 13mila: in dieci anni il dato è più che raddoppiato. Il ricorso a questo tipo di contratto, dunque, appare sempre di più strutturale, come dimostra l’aumento dei somministrati a tempo indeterminato, che ormai rappresentano il 17,5% del totale degli interinali. Nel 2023 il trend non cambia: nei primi sei mesi dell’anno, il 13% dei nuovi rapporti di lavoro è stato attivato attraverso le agenzie, un dato al di sopra della media italiana, e il secondo dato più alto del Centro Italia. E se in origine il lavoro interinale era prerogativa del manifatturiero, oggi è presente in tutti i settori: dal 2012 i lavoratori impiegati nel commercio e nei pubblici esercizi sono più che raddoppiati (da 800 a 1.800), e lo stesso è avvenuto per le pubbliche amministrazioni e i servizi pubblici (da 400 a 800). "Nei periodi di crisi i somministrati rappresentano la prima forma di ammortizzatore sociale", dichiara Elisa Marchetti (nella foto), coordinatrice regionale di Nidil Marche, la struttura della Cgil che intende rappresentare e tutelare i lavoratori atipici: "Spesso – prosegue - le aziende quando sono in difficoltà, come primo atto, mandano via i somministrati, i contratti a termine non vengono rinnovati e gli interinali a tempo indeterminato sono ‘restituiti’ alle agenzie. Una situazione che nel 2023 ha già riguardato 120 lavoratori, più del doppio dello scorso anno".