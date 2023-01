Boom presepi: 10mila presenze in un mese

Quasi diecimila persone dal giorno dell’inaugurazione alla chiusura di domenica, per "una partecipazione al di sopra delle aspettative". E’ il bilancio felice della Pro loco di Civitanova Alta che fa il punto sull’esperienza dei presepi, l’iniziativa organizzata dall’associazione in collaborazione con il Comune, l’Azienda Teatri, i Frati cappuccini e la famiglia Broglia. "Domenica è stato l’ultimo giorno, caratterizzatosi – spiega il presidente Aldo Foresi – per il corteo con il bambinello. E anche in questo caso è stato un boom di presenze". Si tratta del secondo anno in cui la Pro loco organizza l’attrattiva dei presepi nelle mura del borgo antico: "Un vero e proprio successo , con gente venuta un po’ da tutta le regione e non solo". Il primo ’giorno di scuola’ fu lo scorso 8 dicembre, dove per l’occasione l’amministrazione scelse di accendere l’albero in piazza della Libertà: fu un viavai di gente tra i vicoli del centro storico, con le sei attrattive collocate all’ex pescheria, all’ex liceo classico, a casa della famiglia Broglia in via Del Girone e al Convento dei Frati cappuccini, oltre alla casa di Babbo Natale al chiostro San Francesco. "Si sono adoperati una ventina di volontari della Pro loco, più o meno lo stesso numero dei presepisti, venuti un po’ da tutte le Marche e contattati dalla famiglia Broglia, che ringrazio". I Broglia sono dei veri e propri appassionati che realizzano i presepi da tempo immemore. Nicolò, a 14 anni, tramanda l’arte del padre Roberto e del nonno. E così papà e figlio vi dedicano un intero anno, tra lavori e idee che assimilano frequentando le mostre e le esposizioni del territorio. ‘L’epifania tutte le festa porta via’ dice il proverbio: non è proprio così per i Broglia che mentre smantellano il presepe pensano già a quello successivo. E tra gennaio e dicembre si impegnano a costruirne uno nuovo, più bello del precedente. Un po’ la stessa mania che sembra aver contagiato anche Foresi, che infatti non nasconde: "Stiamo già riflettendo sul prossimo Natale e diversi espositori ci hanno contattato perché vogliono partecipare". Non senza qualche accorgimento: "Quest’anno abbiamo fatto dei piccoli errori nella segnaletica che in futuro non ripeteremo. In ogni caso è stato davvero un bel Natale – conclude –, dunque ringrazio tutti, a partire dai militi, per passare al Comune e i Teatri per averci messo gli spazi a disposizione".

Francesco Rossetti