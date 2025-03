Borghese e Pepa, selfie in piazza

Recanati si trasforma per un giorno nel palcoscenico della grande cucina televisiva: Alessandro Borghese, volto noto della gastronomia e della Tv, ha fatto tappa nella città leopardiana per girare una nuova puntata di "4 Ristoranti", il celebre format in onda su TV8. L’arrivo dello chef ha subito catalizzato l’attenzione dei cittadini e degli appassionati di cucina. Nella mattinata di ieri, Borghese ha incontrato il sindaco Emanuele Pepa in piazza Leopardi, scambiando un caloroso saluto prima di proseguire la sua missione: scoprire e valutare il miglior ristorante della zona. "Siamo entusiasti di accogliere Alessandro Borghese e la sua troupe a Recanati – ha dichiarato il primo cittadino –. Questa è un’opportunità straordinaria per valorizzare la nostra offerta gastronomica e promuovere le eccellenze del territorio". Come da tradizione del programma, quattro ristoratori locali si sfideranno in un’avvincente competizione culinaria, con l’obiettivo di conquistare il titolo di miglior ristorante. Al momento, il massimo riserbo avvolge i nomi dei locali in gara, aumentando la suspense tra gli appassionati dello show e i recanatesi.

Le riprese proseguiranno nei prossimi giorni, toccando altre località della provincia.