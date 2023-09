"Borghi Aperti", partenza con guida alle 16 al Feronia in piazza del Popolo

Oggi a San Severino torna "Borghi Aperti", iniziativa a cura di Noi Marche con il Comune. La partenza, con guida, è alle 16 davanti al Feronia in piazza del Popolo "alla scoperta dei cortili nascosti": in via eccezionale, cinque corti interne di palazzi del centro storico apriranno le porte per svelarsi in tutta la loro bellezza. In ogni cortile, esibizioni di musica, performance di teatro dialettale e letture, con degustazione finale di prodotti tipici (10 euro). Prenotazione obbligatoria.